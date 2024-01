Mali : CAN 2023 : La liste des Aigles dévoilée ce soir dans le JT de l’Ortm

Le sélectionneur national Éric Sékou Chelle a déjà fait son choix. La liste des Aigles retenus pour la phase finale de la CAN, Côte d’Ivoire 2023 (13 janvier au 11 février 2024), sera dévoilée ce soir, dans le journal de 20 heures de l’Office de radio et télévision du Mali (ORTM ). Pour être parmi les premiers à découvrir les noms des heureux élus pour la grande messe du football continental, il faudra donc être devant son poste récepteur ce soir à partir de 20h.

Sauf erreur de notre part, c’est la première fois que la liste de la sélection nationale sera lue en direct dans le JT de la télévision nationale. Jusque-là, cela se faisait au siège de la Fédération malienne de football (Femafoot) lors de la traditionnelle conférence de presse du sélectionneur national. L’instance dirigeante n’a pas expliqué les raisons de ce changement, mais on sait que le sélectionneur national, Éric Sékou Chelle lui-même sera sur le plateau de nos confrères de l’ORTM pour dévoiler sa liste.

Le regroupement des joueurs a débuté le mercredi 27 décembre au Centre d’entraînement pour sportifs d’élite Ousmane Traoré de Kabala. Au total, 32 joueurs devaient participer au stage, mais au moment où nous mettions sous presse, 10 éléments manquaient encore à l’appel et le technicien a travaillé avec 22 joueurs.

Il s’agit des gardiens de but Djigui Diarra (Young Africans, Tanzanie), Aboubacar Doumbia (Afrique football élite), N’Golo Traoré (Stade malien), Bourama Koné (Yeelen olympique), Ismaël Diarra Diawara (AIK Fotboll, Suède) , des défenseurs Boubacar Kiki Kouyaté (Montpelier, France), Falaye Sacko (Montpellier, France), Amadou Danté (Sturm Graz, Autriche), Mamadou Fofana (Amiens, France), Massadio Haïdara (Lens, France), des milieux de terrain Amadou Haïdara (RB Leipzig, Allemagne), Kamory Doumbia (Brest, France), Diadié Samassékou (Hoffenheim, Allemagne), Aliou Dieng (Al Ahly, Égypte) et des attaquants Nene Dorgelès (RB Salzbourg, Autriche), Yousoufou Niakaté (Bani Yas FC , Émirat arabes unis), Sékou Koïta (RB Salzbourg, Autriche), Mamadou Doumbia (AS Black stars de Badalabougou), Seriné Doucouré (Lorient, France), Ibrahim Sissoko (AS Saint-Étienne, France), Lassine Sinayoko (Auxerre, France ), Fousseni Diabaté (FC Lausanne-Sport, Suisse).

Les Aigles disputeront un match amical contre la Guinée-Bissau, le 6 janvier au stade du 26 Mars, avant de s’envoler pour Korhogo qui accueillera les équipes du groupe E composé du Mali, de l’Afrique du Sud, de la Tunisie et de la Namibie. Le capitaine Hamari Traoré et ses coéquipiers effectueront leur entrée en lice contre l’Afrique du Sud, le mardi 16 janvier au stade Amadou Gon Coulibaly, avant d’affronter la Tunisie, le samedi 20 janvier et de boucler la boucle de la phase de poules contre la Namibie, le mercredi 24 janvier, au stade Laurent Pokou de San-Pedro.

Les deux premiers de la poule se qualifient directement pour les huitièmes de finale.

Ladi Madiheri DIABY

