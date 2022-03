L’événement sportif du siècle au Mali se joue ce vendredi à partir de 17 h au Stade du 26-Mars à Yirimadio où aura lieu le match-aller de barrage qualificatif pour le Mondial “Qatar-2022” entre les Aigles du Mali et les Aigles de Carthage.

Un duel de serres entre rapaces, diriez-vous ! Mais au-delà du cliché, c’est tout le peuple malien qui rêve et qui se met debout pour voir son team national qualifié pour la première fois de l’Histoire à une phase finale de la Coupe du monde de la Fifa. Désolé de voir son équipe nationale évoluer en terre étrangère faute de stade aux normes internationales, le président de la Transition, chef de l’Etat, a été le premier à se manifester, en ordonnant la réfection du Stade du 26-Mars, qui n’a plus rien à envier aux stades européens ou américains. Coût de l’opération : 7 milliards de Fcfa. L’installation sportive en impose vraiment aujourd’hui.Profitant d’une instance de la Fédération malienne de football (Fémafoot), le week-end dernier, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher, de son côté, a invité à une grande mobilisation pour soutenir le football malien. “Ces deux matches qualificatifs à la Coupe du monde Fifa, Qatar-2022, constituent à nos yeux un défi de haute portée à relever. Comme un seul homme, nous avons l’obligation devant l’Histoire et devant le peuple malien de mettre toutes les chances de notre côté pour obtenir cette qualification historique”, a-t-il insisté. Des sportifs, mécènes et artistes ne sont pas demeurés en reste. A l’instar de l’ancien capitaine des Aigles et ex-joueur du FC Barcelone, Seydou Kéïta dit Seydoublen, ils ont offert des milliers de billets d’entrée au stade aux jeunes supporters des communes du district et des régions, sollicités pour soutenir de la voix et du geste le onze national, plus que jamais proche d’un succès historique. Si l’on s’en tient aux annonces de billets gratuits, les 3/4 du Stade du 26-Mars sont d’ores et déjà remplis. Ils n’attendent que le jour J et l’animation du 12e homme en vue d’une victoire éclatante et sans bavure à Bamako puis la qualification au terme des deux matches, ce 29 mars au Stade de Radès (Tunis). La balle est dans le camp des joueurs et leur encadrement technique. Une partie des arriérés de salaires et des primes ayant été épongée, ils devraient pouvoir donner le meilleur d’eux-mêmes pour leur propre plaisir ensuite pour égayer un peuple meurtri, mais qui ne sera dompté par l’adversité.

La Rédaction

Commentaires via Facebook :