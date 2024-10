Notre aperçu des combats les plus chauds du week-end vous aidera à répondre à la question « Comment réussir à parier ? » Faites-le avec les meilleures cotes sur 1xBet et n’oubliez pas de jouer de manière responsable !

Borussia Dortmund – RB Leipzig, 2 novembre

Quelques mois ont suffi pour que l’on commence à parler de la démission de Nuri Şahin. L’entraîneur du Borussia s’est attiré des questions en raison de ses choix tactiques et de ses remplacements inopportuns en cours de match. Les défaites ne manquent pas, mais Şahin est critiqué même après des victoires. Dans le même temps, les experts n’enlèvent pas la responsabilité des joueurs, qui n’étaient pas satisfaits d’Edin Terzić et qui ont rapidement perdu leurs illusions face au nouvel entraîneur. De plus, l’infirmerie de l’équipe est pleine : Karim Adeyemi et Niklas Süle poursuivent leurs soins, tandis que Waldemar Anton, Julian Ryerson et Jan Coutou ont des blessures moins graves. Le Borussia espère rester dans la course au titre grâce au facteur des matches à domicile – cette saison, les Bourdons ont fait le plein à Dortmund avec 5 victoires et 19 buts marqués.

Le RB Leipzig est toujours à égalité avec le Bayern et veut se battre pour le Saladier d’argent. Malgré des attaquants talentueux comme Loïs Openda et Benjamin Šeško, les Bulls s’appuient sur une défense coriace. En 8 journées, ils n’ont concédé que 3 buts, dont 2 lors du match victorieux contre le Bayer. Même en absence de Xavi Simons, blessé, le RB Leipzig est capable de battre le Borussia à l’extérieur pour la 3ᵉ fois lors des 4 derniers matches.

Cotes : V1 – 2.203, X – 3.95, V2 – 3.24

SSC Naples vs Atalanta Bergame, 3 novembre

Antonio Conte a mené la Juventus et l’Inter au Scudetto, et espère maintenant le faire avec le SSC Naples. Après une raclée 0:3 contre Vérone au premier tour, les Napolitains ont rapidement repris du poil de la bête et se sont emparés de la première place. Naples compte encore suffisamment de joueurs qui ont été champions en 2023, menés par Khvicha Kvaratskhelia et Giovanni Di Lorenzo. Les nouveaux venus Romelu Lukaku, Scott McTominay et Alessandro Buongiorno jouent également un rôle important dans cette entame réussie.

L’Atalanta, après un mauvais départ, a pris de l’élan et fait preuve d’un football efficace. Mais cette saison, l’équipe de Bergame n’a pas été en mesure de scorer contre ses principaux rivaux – ni contre le Real Madrid (0:2 en Supercoupe), ni contre l’Inter (0:4), ni contre Arsenal (0:0 en Ligue des champions). Cependant, 2 des 3 derniers matches à Naples ont été remportés par l’Atalanta.

Cotes : V1 – 2.061, X – 3.87, V2 – 3.675

Manchester United vs Chelsea, 3 novembre

Les Red Devils joueront le premier match de l’EPL après le licenciement d’Erik ten Hag, mais il est peu probable qu’ils puissent combler leurs lacunes en quelques jours. United est plombé par la défense en détresse et par l’attaque non moins boiteuse. L’équipe prétend à 14,6 buts par xG, mais n’en a marqué que 8. Ce n’est pas surprenant quand on se souvient que Diogo Dalot n’a pas réussi à faire rouler le ballon dans la cage vide contre West Ham lors du dernier match en Premier League.

Chelsea n’est pas non plus assez fiable en défense, mais il est deuxième derrière Man City en termes d’efficacité, avec 19 réalisations contre 20. Les Londoniens sont déterminés à faire leur retour dans la Ligue des champions, mais les Blues et leur leader incontesté Cole Palmer perdent encore la boussole contre des adversaires de taille, comme l’ont prouvé les défaites contre Man City (0:2) et Liverpool (1:2). Mais l’actuel Manchester United peut-il être qualifié d’équipe de top niveau ?

Cotes : V1 – 2.631, X – 3.995, V2 – 2.529

