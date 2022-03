Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher, était face à la presse, le mardi 22 mars dernier, à la Maison de la presse pour faire le point de l’organisation de la double confrontation des Aigles du Mali pour le barrage de la Coupe du monde du football, Qatar 2022. Une occasion pour le patron du Département d’inviter les supporters des Aigles du Mali à une très grande mobilisation et responsabilité le jour de la rencontre.

ette conférence de presse s’est déroulée en présence de Bandiougou Danté, président de la Maison de la Presse ; Oumar Baba Traoré, président de l’Association des journalistes sportifs du Mali (Ajsm) ; Cheickna Demba, vice-président de l’Union nationale des supporters des Aigles du Mali (Unasam), ainsi que plusieurs journalistes. Les Aigles du Mali seront face aux Aigles du Carthage de la Tunisie, le vendredi 25 mars prochain, au compte du match aller du barrage de la Coupe du monde de football, Qatar 2022. Pour cette rencontre très décisive, le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, à tout mis en œuvre afin que cette rencontre puisse se dérouler dans la plus grande sérénité. D’où l’organisation de cette rencontre d’échange avec les journalistes afin qu’ils puissent passer les messages de sensibilisation et de mobilisation auprès des supporters des Aigles. “Nous avons voulu, à la veille de ces deux rencontres, avoir un échange direct avec vous, vous qui avez cette mission de tenir informée l’opinion nationale, mais également vous qui avez la mission de nous accompagner, de sensibiliser et de mobiliser la population pour la réussite de ces deux évènements. Je vous rassure que les deux rencontres ont fait l’objet d’une grande préparation. Pour matérialiser cet objectif national, des efforts ont été consentis par les hautes autorités à travers le département des sports. Les dispositions organisationnelles ont été prises à travers une commission mixte composée de membres du département des Sports et de la Fédération malienne de football pour prendre en charge toutes les mesures, en conformité avec les exigences organisationnelles de la Fifa”, a-t-il expliqué.

Il a également ajouté qu’ils n’ont pas attendu la veille de cette double confrontation pour que le gouvernement prenne des mesures pour la bonne tenue de la rencontre. “Dès la prise de notre fonction à la tête du département des sports, nous nous sommes tout de suite appesantis sur l’épineuse question des infrastructures. C’est ainsi qu’il y a eu la rénovation et l’homologation du stade du 26 Mars et l’hébergement des joueurs. Afin de permettre aux Aigles du Mali de recevoir le match aller du barrage à domicile, nous avons réhabilité le stade du 26 Mars pour que nous ne puissions plus aller jouer nos matchs à l’extérieur. Le 26 Mars a été entièrement rénové, il répond aujourd’hui aux normes internationales de la Caf et de la Fifa, avec des installations techniques de dernière génération, à savoir les vestiaires, la pelouse, les tableaux lumineux, des bancs de touche dernière génération, la salle de presse, la salle médicale, le salon d’honneur, les mesures sécuritaires à travers l’installation de système de vidéo surveillance et d’autres équipements techniques indispensables à la pratique du football. Au-delà du stade du 26 Mars, le Centre d’entraînement pour élite sportif Ousmane Traoré de Kabala est fin prêt pour bien accueillir les Aigles. Toutes les dispositions sont prises pour que les joueurs et membres de l’encadrement technique soient dans le maximum de confort à Kabala”, a-t-il précisé.

Les arrières de primes des Aigles ont été payés

Au cours de cette conférence de presse, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a parlé du paiement intégral des primes des Aigles. “Depuis notre arrivée à la tête du département des Sports, nous avons mis un accent particulier sur l’épineuse question de la régularisation de primes. Du coup, avant le départ des Aigles pour la deuxième phase de la préparation de la CAN, les joueurs et les membres de l’encadrement ont reçu intégralement leur prime de qualification et conformément à l’arrêté interministériel qui régit la question. Il en est de même pour toutes les autres primes de la CAN 2021 au Cameroun jusqu’en huitième de finale” a révélé le Ministre. Sans doute animé par le souci de la transparence, le Ministre a voulu être précis pour éviter toute équivoque, surtout concernant des questions aussi sensibles que les primes. Ainsi, dira-t-il : Les membres de l’encadrement technique, les entraîneurs ont reçu des rappels conséquents sur leurs salaires. Cette difficile situation dont nous avons hérité des arriérés de salaire des entraîneurs nationaux. Nous sommes venus trouver une ardoise très amère, 1 milliard 200 millions de Fcfa d’arriérés, d’impayés. Au moment où je vous parle, en l’espace de 10 mois, nous avons payé 800 millions de Fcfa”, a-t-il laissé entendre, avant d’ajouter qu’il a, par ailleurs, instruit ses services techniques de faire le traitement d’urgence pour le règlement total des primes de victoire à l’extérieur et à l’intérieur de ce barrage.

Un appel à la mobilisation et à la responsabilité des supporters

Le premier responsable du département de la Jeunesse et des Sports se dit prêt à renouveler, chaque fois si nécessaire, un appel à l’endroit des supporters des Aigles du Mali afin qu’ils puissent sortir le 25 mars pour soutenir l’équipe nationale du Mali. “Lorsque nous sommes à la veille d’un rendez-vous déterminant, la première ligne de défense est la responsabilité. J’en appelle à la responsabilité de tous et de chacun. Je sais que le football est un domaine de passion et les supporters sont très souvent passionnés. Mais dans cette passion, il faut la raison. C’est pourquoi, je vous invite à réserver un accueil chaleureux et fraternel à nos frères tunisiens que nous allons affronter le vendredi 25 mars. Je vous invite également à prendre soin de ce joyau qui est devenu le stade du 26 mars. Ce stade appartient à tous les Maliens et je vous informe que le stade n’a bénéficié d’aucun centime venant d’ailleurs. L’ensemble des milliards investis pour la rénovation de ce stade vient des impôts de chacun et de chacune de vous. Du coup, je vous demande de prendre soin de ce stade pendant cette rencontre des Aigles. C’est ce message de responsabilité que j’ai voulu vous transmettre. La rencontre du 25 mars a également un enjeu national. Vous connaissez la situation que traverse notre pays et les difficultés que nous rencontrons actuellement et je suis sûr qu’une victoire des Aigles le 25 mars pourra soulager toutes ces souffrances que nous vivons”, dit-il. Mahamadou TRAORE

Commentaires via Facebook :