Moussa Sylvain Diakité, 1er vice-président femafoot . “Pour la saison 2023-2024, les primes des titres de champions et de vainqueurs des Coupes du Mali connaitront des augmentations”

“Le coup d’envoi du championnat 2023-2024 sera donné ce samedi”

Au nom du comité exécutif de la Fédération malienne de football (Fémafoot), Moussa Sylvain Diakité, 1er vice-président, Abdoulaye Konaté, président de la commission centrale ses médias, étaient le samedi 30 septembre 2023 face à la presse pour faire connaître les programmes des compétitions nationales et internationales et les innovations de la saison 2023-2024 dont l’augmentation des primes des titres des champions et des détenteurs des coupes du Mali.

Dans sa déclaration, Moussa Sylvain Diakité a informé que le championnat saison sportive 2023-2024 démarrera le samedi 7 octobre 2023. Dans ce cadre, les matches se joueront durant les semaines au stade Modibo Kéïta et les week-ends au stade du 26 Mars. Le stade Mamadou Konaré, en rénovation, sera disponible dans quelques mois pour abriter des matches du championnat. Le stade Amary Daou à Ségou abritera les matches à domicile de l’AS Bakaridjan. Une commission d’inspection est en train d’évaluer la possibilité d’accueil des matches dans les stades de Bougouni et de Kita.

Cette disponibilité des stades, aux dires de Moussa Sylvain Diakité, a été possible, grâce à l’appui et à l’accompagnement du département des Sports avec qui la Fémafoot est en sainteté. Pour le démarrage du championnat, des dispositions ont été prises avec les clubs.

Le vice-président a informé la presse des nouvelles dispositions prises dans le cadre des championnats (masculin et féminin) et les Coupes du Mali (masculin et féminin).

A ce titre, il a annoncé l’augmentation des primes des titres de champions (masculin et féminin) et des détenteurs des Coupes du Mali (masculin et féminin). Ainsi, au niveau du football masculin, le champion de la saison 2023-2024 empochera 30 millions F CFA au lieu de 20 millions F CFA précédemment. Le vice-champion percevra de 15 millions F CFA au lieu de 10 millions F CFA. Il sera octroyé au 3e (une innovation) la somme de 10 millions F CFA. Le vainqueur de la Coupe du Mali encaissera 25 millions F CFA contre 10 millions F CFA précédemment. Le dauphin empochera 10 millions F CFA contre 5 millions F CFA précédemment.

Au niveau du football féminin, l’équipe championne de la saison 2023-2024 percevra 10 millions F CFA au lieu de 3 millions F CFA. La vice-championne recevra 5 millions F CFA au lieu de 2 millions et la 3e (une innovation) empochera 2 millions F CFA. La détentrice de la Coupe du Mali aura 6 millions F CFA (au lieu de 5 millions F CFA précédemment). La dauphine aura 3 millions F CFA contre 2 millions F CFA précédemment.

Il a aussi annoncé l’organisation d’une Nuit du mérite pour récompenser les meilleurs acteurs du football (meilleurs entraîneurs, meilleurs journalistes, meilleurs dirigeants, meilleurs arbitres…)

Moussa Sylvain Diakité a aussi informé du démarrage de la Ligue professionnelle à partir de la saison 2024-2025 qui, a-t-il espéré, réglera beaucoup de problèmes dans le football malien.

Avec cette Ligue professionnelle, les clubs seront comme des entreprises avec l’instauration des contrats avec les joueurs et les administrateurs des clubs. Il a donné le programme des matches amicaux des Aigles du Mali contre l’Ouganda, prévu le 13 octobre 2023 à Bamako, et contre l’Arabie saoudite le 17 octobre 2023.

“Nous tendons la main à ceux qui n’ont pas la même vision que nous pour qu’ils viennent nous rejoindre…”

Comme défis, le vice-président a fait savoir que son comité exécutif ambitionne de rendre attractives les compétitions de football tout en respectant leurs calendriers et développer le football tout en relevant son niveau. Pour cela, il a sollicité l’accompagnement de tous les acteurs du football, surtout les journalistes sportifs. Il a promis que les portes de la Fémafoot seront largement ouvertes pour tout le monde y compris ceux qui n’ont pas les mêmes visions qu’eux.

“Tous les acteurs du football malien doivent se donner la main pour le faire avancer. La Fémafoot n’a pas d’opposant. Il y a des gens qui n’ont pas la même vision que nous mais nous avons le même objectif qui est le développement du football. Nous tendons la main à ceux qui n’ont pas la même vision que nous pour qu’ils viennent nous rejoindre afin que nous puissions développer le football ensemble. Nous avons commencé des démarches pour que ceux-ci viennent avec nous. Je sollicite l’accompagnement des hommes de médias pour nous aider à assainir l’atmosphère au sein de la famille du football malien”, a-t-il dit.

Siaka Doumbia

