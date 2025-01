Le Comité exécutif du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) a tenu sa réunion statutaire le 4 janvier 2025. Premier événement de la nouvelle année et du quadriennal 2025-2028 cette rencontre a été l’occasion de poser les bases du travail à venir et de discuter des enjeux essentiels pour le mouvement olympique et sportif au Mali. L’ordre du jour a aussi porté sur le renouvellement des commissions. C’est ainsi que la commission «Femmes et Sports» est désormais dirigée par Aminata Dembélé dite Batoma de la Fédération malienne de taekwondo (FEMAT).

La commission «Femmes et Sports» du Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM) a une nouvelle présidente. Il s’agit d’Aminata Dembélé dite Batoma. Une talentueuse taekwondoïste qui est ceinture noire 4e Dan Kukkiwon (instance mondiale du taekwondo qui officialise les grades ou dan des ceintures noires). En taekwondo, elle a dominé les tatamis nationaux en remportant sept titres consécutifs de championne nationale entre 1998 et 2005 dans la catégorie des -52 kg. Elle s’est également illustrée sur la scène internationale, devenant vice-championne d’Afrique de l’ouest en 2002 à Bamako et en 2004 à Dakar (Sénégal).

«Au-delà de ses performances, Aminata a joué un rôle crucial en formant de jeunes talents», ont témoigné nos confrères de «Le Fanion». Ainsi, depuis 2018, elle occupe des postes stratégiques à la Fédération malienne de taekwondo (FEMAT), notamment comme secrétaire à l’organisation et présidente de la Commission féminine. Son expertise s’est également enrichie lors de formations, comme le séminaire de poomsae organisé par le CNOSM en 2018.

A la tête de la commission «Femmes et Sports», la mission de Batoma consistera essentiellement à œuvrer à une plus grande participation féminine dans toutes les disciplines sportives ; d’améliorer leur visibilité et de garantir leur présence dans les instances décisionnelles. Elle doit ainsi s’attaquer à des défis majeurs comme des infrastructures inadéquates, des stéréotypes et préjugés persistants ; le manque de reconnaissance pour les exploits féminins passés.

«Le sport est un pont entre les rêves et la réalité», aime-elle affirmer pour motiver ses camarades. «Son parcours est un exemple vivant pour les jeunes filles maliennes, prouvant que par le travail et la passion, les limites peuvent être repoussées», souligne «Le Fanion». Selon de nombreux témoignages recueillis dans le milieu du sport, singulièrement des arts martiaux, ce choix du Cnosm est «une belle reconnaissance de la compétence et de la passion pour le sport» de la jeune dirigeante à cheval sur les valeurs véhiculées par le sport, particulièrement «l’égalité des genres» aussi bien dans la pratique que dans le management.

«Avec Aminata à la barre, chaque avancée est une victoire collective, chaque défi surmonté un témoignage de la puissance du courage et de l’engagement… Son dévouement et son expérience font d’elle un leader tout à fait légitime pour porter haut les aspirations et les rêves des femmes dans le sport», témoigne une ancienne gloire du sport féminin au Mali. Le travail de la famille olympique et sportive malienne, notamment dans l’organisation de compétitions féminines, a grandement contribué à l’essor du sport féminin…

Il faut rappeler que l’article 37 des statuts du Cnosm donne au président un pouvoir discrétionnaire dans la nomination des présidents des commissions permanentes. En confiant sa commission «Femmes et Sports» à Aminata Dembélé, le Cnosm montre qu’il ne se contente pas de rêver d’un avenir meilleur pour le sport féminin, mais il le construit patiemment avec une détermination sans faille. Nous souhaitons plein succès à la nouvelle présidente dans ses nouvelles responsabilités !

Alphaly

Avec Le Fanion (N°275)

