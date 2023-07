Nous voulons un président de la Fémafoot riche et rassembleur. Nous sommes jaloux de la fédération malienne de basket-ball. Nous sommes à quelques encablures du renouvellement du bureau de la fédération malienne de football prévu en fin août 2023. À ce jour, nous remarquons des agissements négatifs entre les éternels candidats et dans leurs camps qui n’honorent pas le Mali.

Ces agissements persistent depuis les dernières élections du bureau de la Fémafoot. Ils contribuent à la détérioration continue du climat footballistique au Mali, à l’instabilité dans notre football, entretenir la guéguerre au niveau des dirigeants de notre football, la haine, le clanisme, la personnalisation de notre football.

Cette manière de gérer notre football n’a jamais contribué à rehausser, ni l’image du Mali, ni à valoriser et promouvoir nos jeunes joueurs talentueux qui sont nés avec le football dans les jambes. À cause de cela, nos jeunes joueurs dans la résilience ne parviennent plus à vivre de leur seul métier d’amour pour venir en soutien à leur famille. À cause de cela, nos anciens joueurs internationaux vivent dans la galère, meurent dans la honte.

Ils sont très nombreux aujourd’hui nos internationaux qui sont très malades, d’autres dans un état de santé dégradant et, quand certains parmi eux venaient à mourir en dehors du pays, il faut toute une gymnastique pour rapatrier leur corps au pays.

Quelle honte et quel regret ! Si cela devait continuer, il ne va jamais encourager d’autres jeunes à se sacrifier pour servir le seul intérêt de quelques personnes. Nous rêvons à partir de la 4e République d’une nouvelle race de dirigeants pour notre football. Cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça avant août 2023.

Nous sommes désormais debout, engagés et déterminés pour forcer le changement au niveau de la gestion de notre football par les mêmes dirigeants dans le ping-pong et du tout sauf un seul trophée. Nous attirons ici toute l’attention du nouveau Ministre des Sports, de la jeunesse et de la construction citoyenne pour concrétiser ses compétences à ce niveau. Nous savons qu’il peut faire changer les choses au niveau de la fédération malienne de football. Nous serons ses guerriers pour cela.

Aujourd’hui, nous voulons le rassemblement avec un candidat rassembleur, qui aime le Mali, qui a l’amour du football, qui veut le bonheur des jeunes joueurs et de leurs parents et qui peut nous qualifier à la prochaine phase finale de la coupe du monde après au moins une place de finaliste à la prochaine CAN en Côte d’Ivoire.

Aujourd’hui, nous voulons un candidat au poste de président de la Fémafoot qui a de l’argent pour renforcer les efforts de l’Etat, qui a un carnet d’adresses riche, légitime, charismatique dont la voix porte sur les tribunes et espaces de plaidoyers en faveur du Mali, à l’image de Me Jean-Claude Sidibé de la fédération malienne de basket-ball. L’Etat ne peut pas tout faire.

Nous ne voulons plus des photographies et d’autres actions de communications à la place des trophées. Le peuple du Mali a besoin de vivre la joie des victoires et non pas de se nourrir que de consolations. Nous voulons la fin de ce jeu de ping-pong entre dirigeants de notre football national. Nous sommes les guerriers du changement en faveur de notre football.

Mamadou CAMARA

Ancien joueur en Commune V et au SIGUI de Kayes, Communicateur, journaliste en ligne info360.info et Coordinateur général de la Radio Couleurs Média 99.3Mhz.

