Nouvelle saison : Le premier trophée au Stade malien de Bamako

Le premier trophée de la saison a été remporté par le Stade Malien de Bamako après sa victoire de 4 tab à 2 (0-0 à l’issue du temps réglementaire) lors de la Super Coupe. En effet, le samedi 6 novembre au Stade Modibo Keita, l’équipe de D2, Binga FC n’a pas réussi à prendre sa revanche sur le Stade Malien qui l’avait battu en finale de la Coupe du Mali (3-2) la saison passée. Avec ce trophée, les Blancs de Bamako démarrent la nouvelle saison comme ils avaient terminé la précédente avec un trophée de plus dans leur armoire à trophées.

Ce match donnant officiellement le ton de la nouvelle saison fédérale a été d’un bon niveau technique et tactique entre les deux formations maliennes encore en compétitions interclubs. Le Stade Malien en Ligue des champions (avant qu’il ne soit reversé en Coupe Caf) et le Binga FC en Coupe Caf ont chacun 4 matchs de compétition interclub dans les jambes. Aussi, les deux formations sont en course pour la phase de poules de la Coupe CAF à la faveur du tour de cadrage.

Ainsi, dans une rencontre à l’allure d’un match de compétition africaine, le Stade Malien et le Binga ne se sont pas fait de cadeau lors de cette Super Coupe Ben Omar Sy. Le spectacle et les occasions de but n’ont pas manqué aussi. De ce fait, les 15 dernières minutes ont été palpitantes. Les deux équipes se sont d’ailleurs neutralisées à l’issue du temps réglementaire (0-0). Il a fallu attendre la séance fatidique des tirs au but pour connaitre le vainqueur. Dans cet exercice, le Stade malien a eu le nerf solide en marquant 4 de ses 5 tirs. Quant au Binga FC, il a craqué en ratant 2 sur ses 4 tirs. Au finish, le Stade malien s’impose par 4 tirs au but à 2 et remporte ainsi le 1er trophée de la saison 2021-2022.

Comme récompenses, le Stade malien s’offre le trophée et un chèque de 3 millions CFA. Pour ce qui est du Binga FC, il s’est contenté d’un chèque de 2 millions FCA.

