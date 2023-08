Après la finale de la traditionnelle coupe Corpo remportée par l’Education, la soirée gala des sportifs de Bougouni a eu lieu dans la salle Siraba Togola. Durant cette nuit, des partenaires de la Coordination régionale AJSM de Bougouni et les meilleurs sportifs de la saison 2022-2023 de la région de Bougouni ont été distingués. La soirée était présidée par le directeur régional de la jeunesse et des sports, Lamine Koné qui avait à ses côtés le maire de la Commune urbaine de Bougouni, le président du BEN-AJSM, Oumar Baba Traoré.

La soirée s’est tenue dans la salle Siraba Togola. Elle a été émaillée par le cérémonial des allocutions, des prestations d’artistes et des remises des attestations de reconnaissance. Au nom du gouverneur de Bougouni Kéba Sangaré empêché, le directeur régional de la Jeunesse et des Sports, Lamine Konaté a remercié la Coordination régionale AJSM de Bougouni le travail d’information et de promotion dans la région de Bougouni.

Il a signalé que lors de la finale de la 5e édition de la Coupe Corpo, il n’y a pas eu de gagnant ni de perdant. “C’est Bougouni qui a gagné, c’est la jeunesse de Bougouni qui a gagné”, a-t-il dit. Il a invité les sportifs de Bougouni à se donner la main pour cheminer ensemble en vue du développement du sport à Bougouni.

Il a conseillé à ces sportifs de se comporter comme des soldats pour faire avancer Bougouni et le reste du Mali.

Dans son discours, Isaac Mariko, le président de la Coordination régionale AJSM de Bougouni, a fait savoir que la Coupe corpo est une compétition permettant de créer un lien de brassage entre les différents sportifs de la région de Bougouni qui n’ont plus l’âge de jouer le haut niveau tandis que la nuit AJSM récompense les sportifs les plus méritants chaque année dans toutes les catégories du sport. Il a fait remarquer que l’organisation de la Coupe Corpo et de la Nuit AJSM était pour son bureau un challenge qui n’était pas gagné d’avance. Mais, à la générosité des donateurs, la Commission d’organisation a pu relever le pari de l’organisation. “Je peux dire sans me tromper que la coordination régionale AJSM de Bougouni a réussi le pari de l’organisation des deux événements malgré d’énormes difficultés.

Nous avons été butés à un problème financier par faute de partenaires. Maintenant, le regard de l’association est tourné vers ces braves et rarissimes hommes de la cité du Banimonotié qui sont prêts nuits et jours à dire oui à toutes les actions constructives du village. Il s’agit, entre autres, de Modibo Koné ‘Van Premier’ qui est le parrain de l’AJSM, Ichaka Diakité président de l’USB Moussa Koné Parrain de la Coupe Corpo, Moussa Koné «Waraba Sirop», Honorable Zoumana N’tji Doumbia, Alou Maba et Issa Dembélé président du district de football”, a-t-il fait savoir. Il a demandé l’accompagnement des autorités administratives et politiques de la Région de Bougouni pour les évènements futurs.

Au titre des récompenses, des diplômes de reconnaissance ont été décernés aux partenaires de l’AJSM régionale. Les meilleurs sportifs de l’année ont été récompensés avec des attestations.

La fête a été sensationnelle avec les prestations de l’artiste de renommée de la ville, Kéita Flow et du groupe de comédie Yèlèbougou de Bougouni.

Siaka Doumbia

