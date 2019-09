Avant de retrouver la Ligue des Champions avec une première rencontre contre Shakhtar, Manchester City était opposé à Norwich dans le cadre de la 5e journée de Premier League. Et sur la pelouse de Carrow Road, la formation de Pep Guardiola a enregistré sa première défaite de la saison (2-3) !

Comme l’ensemble des championnats, la Premier League était de retour ce samedi après la trêve internationale. Dans cette 5e journée du championnat d’Angleterre, les cadors anglais ont tous assuré avec le retour des compétitions européennes. Liverpool, Manchester United, Tottenham ou encore Chelsea ont tous remporté trois points dans l’après-midi. C’était donc au tour de Manchester City, opposé à Norwich, de tenter de s’imposer pour aborder le début de la Ligue des Champions avec confiance. Face au vainqueur de la Championship, les Citizens s’avançaient en 4-2-3-1 avec Agüero seul en pointe notamment. En face, les Canaries évoluaient dans le même schéma tactique avec leur arme fatale Pukki devant. Dans un stade tout de jaune vêtu, les champions d’Angleterre en titre dictaient leur loi dans un premier temps en imposant un bon rythme. Gênés dans la relance, les locaux tentaient cependant de ressortir proprement le ballon. Et sur un corner, les Canaries débloquaient même la situation.

Profitant d’un mauvais marquage des Citizens, McLean surgissait au premier poteau pour marquer de la tête et tromper la vigilance d’Ederson (18e, 1-0). Surpris par cette réalisation, les joueurs de Pep Guardiola tentaient alors de réagir mais n’arrivaient pas à inquiéter Krul. Finalement, à la 28e minute, Agüero se procurait la première occasion mancunienne mais l’attaquant argentin ratait le cadre. Ce que ne faisait pas Cantwell de l’autre côté du terrain. En contre-attaque, Pukki servait Cantwell sur un plateau. Oublié par la défense adverse, le milieu anglais n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets pour doubler la mise et assommer Manchester City (28e, 2-0). Le match était cependant loin d’être terminé puisque quelques instants plus tard, Norwich voyait Sterling trouver le poteau de la tête (31e)… Les Citizens poussaient de plus en plus pour réduire le score, et Agüero s’en chargeait avant la pause. Sur un caviar de Bernardo Silva, le buteur argentin avait tout son temps pour placer sa tête (45e, 2-1).

Teemu Pukki encore buteur

La pause stoppait net les assauts mancuniens, mais les Citizens revenaient rapidement à la charge au retour des vestiaires. Mais comme en début de rencontre, les Canaries attendaient leurs opportunités. Et après avoir manqué le but du break sur une frappe un peu trop croisée, Pukki marquait à son tour. Otamendi perdait le ballon dans une zone dangereuse et Buendia servait ensuite le Finlandais. Le meilleur buteur de la saison 2018-2019 en Championship s’appliquait pour inscrire le but du 3-1 (50e). Voyant son équipe dos au mur, Pep Guardiola réalisait rapidement des changements. De Bruyne remplaçait Gündogan, tandis que David Silva laissait sa place à Gabriel Jesus (57e). Avec du sang neuf, les Citizens insistaient de plus en plus dans le camp adverse pour relancer la rencontre et revenir. Sur un coup-franc excentré, l’international belge pensait marquer mais Krul ne se faisait pas surprendre par la trajectoire (62e).

Depuis la réalisation de Pukki, les joueurs de Daniel Farke ne voyaient plus vraiment le jour. Sur un corner tiré par De Bruyne, Otamendi pensait d’ailleurs se racheter après son erreur sur le but précédent, mais le coup de tête de l’Argentin terminait dans les gants de Krul (68e). Pep Guardiola tentait alors le tout pour le tout avec l’entrée en jeu de Mahrez à la place de Bernardo Silva (74e). Mais les entrants ne se montraient pas, à l’inverse d’Agüero qui était proche du doublé, mais sa tentative fuyait le cadre (78e). Le temps passait et le score ne bougeait pas. L’entraîneur des Canaries en profitait alors pour changer quelques joueurs. Mais le verrou de Norwich cassait finalement en fin de match. À l’entrée de la surface, Rodri décochait une lourde frappe qui surprenait Krul (88e, 3-2). L’Espagnol inscrivait là son premier but sous ses nouvelles couleurs. Avec quatre minutes de temps additionnel, Manchester City cherchait alors à égaliser, mais n’y arrivait pas malgré des tentatives d’Agüero (90e+2) et de Sterling (90e+4) ! Après trois victoires et un nul en PL, les Citizens chutaient donc face à Norwich. Un exploit pour les Canaries donc qui remportaient leur deuxième match de la saison.

Source: http://www.footmercato.net

