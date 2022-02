Carles Puyol est une légende vivante du FC Barcelone. Le mythique défenseur espagnol est considéré comme l’un des tout meilleurs défenseurs de l’histoire du football. Puyol a tout remporté dans sa fabuleuse carrière. La Ligue des Champions, l’Euro de football, la Coupe du monde. Le roc catalan a également eu l’opportunité d’évoluer au sein d’une génération exceptionnelle qui a révolutionné le football au début des années 2010. Durant cette période où il fut le capitaine du FC Barcelone, Puyol a joué aux côtés de joueurs aussi talentueux les uns que les autres.

On peut citer, par exemple, Seydou Keita. Voici ce que Puyol disait à propos du malien en 2016. « Quand Seydou a débarqué en 2008, je savais que l’on avait déniché un footballeur de classe internationale. Il était techniquement très bon et s’est parfaitement intégré dans notre système de jeu. Cependant, il devait encore s’améliore un peu sur le plan défensif. C’est là que je suis intervenu et je l’ai pris sous mon aile. En plus des séances avec le coach, on travaillait ensemble à la fin des entraînements. J’étais fier de lui transmettre quelques techniques et mes vices de défenseur (rires).

SOURCE: https://www.afriquesports.net/

