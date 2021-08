Real Madrid : Le club va poursuivre la Liga en justice !

Le Real a annoncé dans un communiqué vouloir poursuivre la Liga en justice.

Alors que le Real, tout comme le Barça, s’est opposé à l’arrivée des fonds CVC dans le capital de la Liga, le club a décidé d’engager des actions contre le président de la Liga, Javier Tebas, ainsi que contre les responsables des fonds CVC. Le club explique dans un communiqué :

“Le conseil d’administration du Real Madrid C. F., réuni aujourd’hui à 11 heures, a accepté à l’unanimité d’engager des actions en justice civiles et pénales contre le président de LaLiga, M. Javier Tebas Medrano, contre M. Javier de Jaime Guijarro, responsable du Fonds CVC et contre le Fonds CVC Capital Partners SICAV-FIS lui-même. De même, le Conseil d’administration a également décidé de mener des actions en justice de toutes sortes, jugées appropriées, pour annuler et annuler les éventuels accords adoptés par l’Assemblée de LaLiga, qui seront conclus le 12 août 2021, concernant l’accord entre LaLiga et le Fonds CVC.”

Il est probable que le Barça engage également des poursuites et communique sur le sujet dans les heures à venir.

Pour résumer

“Le conseil d’administration du Real Madrid C. F., réuni aujourd’hui à 11 heures, a accepté à l’unanimité d’engager des actions en justice civiles et pénales contre le président de LaLiga, M. Javier Tebas Medrano, contre M. Javier de Jaime Guijarro, responsable du Fonds CVC et contre le Fonds CVC Capital Partners SICAV-FIS lui-même.”

SOURCE: https://www.onzemondial.com/

Commentaires via Facebook :