Les temps sont durs pour le Real Madrid. La lourde défaite infligée par le PSG en Ligue des champions (3-0) a mis en lumière le début de saison compliqué des Madrilènes et plus globalement le retour en dents de scie de Zinédine Zidane sur le banc. Malgré son palmarès et son aura auprès des joueurs, l’entraîneur français ne semble plus aussi maître de son destin. Les résultats peu encourageants de ces dernières semaines, conjugués à un contenu irrégulier lors des matches, ont fragilisé sa position au sein des Merengue.

Du coup, Florentino Perez garderait sous la main l’option de le licencier afin d’amener un nouvel entraîneur et provoquer un électrochoc. Selon Il Corriere della Sera, le président du Real Madrid aurait ciblé deux noms : Massimiliano Allegri et José Mourinho. Le premier cité n’a pas retrouvé de club après son départ de la Juventus. En 2018, lors du départ de Zidane, il avait été contacté mais n’avait pas donné suite, estimant qu’il avait encore du travail à la Vieille Dame. Cette fois-ci, l’option madrilène l’intéresserait vivement.

Sondage – Zinédine Zidane est-il déjà menacé au Real Madrid ?

Pour Mourinho, l’équation est différente : ce sont les supporters qui réclament son retour. Neuf mois après la fin de son aventure à Manchester United, le Special One attend toujours un nouveau défi. Avec l’élection pour le poste de président dans un an et demi, Florentino Perez pourrait être tenté par cette option. Lors du retour aux affaires de Zidane en mars dernier, son nom avait déjà été évoqué pour prendre la suite de Solari.

Enfin, Mundo Deportivo évoque une troisième option possible : celle de Xabi Alonso, qui a pris sa retraite en 2018 avec le Bayern. Désormais entraîneur de la réserve de la Real Sociedad, le champion du monde 2010 serait un candidat idéal pour apporter du sang-neuf à une équipe qui n’a pas su suffisamment se réinventer.

Goal.com

