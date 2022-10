L’équipe nationale des moins de 17 ans du Mali vient de réaliser un coup double. En plus de sa qualification pour la prochaine Can de la catégorie, elle a également remporté le titre de champion de la zone Ufoa-A en battant en finale le Sénégal lors des éliminatoires.

L’équipe U17 du Mali a terminé le tournoi qualificatif pour la Can Cadets en beauté. En plus de sa qualification pour la phase finale prévue en 2023 en Algérie, elle a remporté le trophée du tournoi éliminatoire qui s’est déroulé en Mauritanie entre les pays de la zone Ufoa-A. en finale jouée le dimanche, les Aiglonnets, dirigés par l’ancien capitaine des Aigles, Soumaïla Coulibaly, ont renversé leurs homologues du Sénégal (1-1) pour ensuite s’imposer aux tirs au but (4-2).

En plus de cette victoire en finale, le Mali s’est également taillé la part du lion au niveau des distinctions individuelles car le capitaine des Aiglonnets, Ibrahim Diarra a pratiquement tout raflé. En plus du titre de l’Homme du match de la finale, il a également été élu meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi avec 4 buts. Quant à Bourama Koné, il a été récompensé par le trophée de meilleur gardien de la compétition.

Alassane

