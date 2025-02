Une performance XXL de Neymar avec Santos. Depuis son retour dans son club formateur en janvier, Neymar semble avoir retrouvé une forme éblouissante. Ce dimanche, lors de la victoire de son équipe contre l’Inter Limeira (0-3) en championnat paulista, l’attaquant brésilien a réalisé un match de haut vol. Déjà buteur il y a quelques jours, il s’est cette fois illustré avec deux passes décisives et un but sensationnel directement inscrit sur corner. Une performance qui a enflammé les supporters et qui rappelle que Neymar est toujours un artiste du ballon rond.

Deux passes décisives et un but venu d’ailleurs

Le numéro 10 de Santos n’a pas mis longtemps avant de se montrer décisif. Il a d’abord délivré deux passes décisives sur corner pour le doublé de Tiquinho Soares (9e, 32e), offrant à son équipe un avantage confortable. Mais le véritable moment fort de la rencontre est survenu avant la demi-heure de jeu, notamment à la 27e minute.

Alors qu’il s’apprêtait à tirer un nouveau corner sous les huées du public local, Neymar a répondu de la plus belle des manières : en envoyant directement le ballon au fond des filets. Un but exceptionnel, preuve de son immense talent et de sa confiance retrouvée.

Embêté par les supporters, Neymar répond

Dans un entretien accordé à CazeTV après la rencontre, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a expliqué son geste : « Ça s’est passé deux fois. Je suis allé tirer un corner, ils m’ont provoqué et je leur ai demandé de chanter plus. Et j’ai donné la première passe décisive. La deuxième fois que j’y suis allé pour tirer le corner, ils ont recommencé et je me suis dit : ‘maintenant c’est moi qui vais marquer le but’. J’ai réussi un beau tir », a-t-il raconté. Une réponse cinglante et pleine de classe de la part du joueur brésilien.

Après avoir trouvé le chemin des filets, Neymar a choisi de chambrer ses détracteurs en s’asseyant sur les pancartes publicitaires, sous les yeux d’un public finalement conquis. Loin de s’en offusquer, une grande partie des supporters a fini par l’acclamer, saluant son exploit.

L’hommage à Memphis Depay et un Santos en pleine forme

Sur Instagram, Neymar a partagé sa joie, soulignant que « l’amitié existe entre rivaux » en référence à sa célébration inspirée de son ami Memphis Depay, actuel attaquant des Corinthians. Ce succès conforte Santos en tête de son groupe en championnat paulista, avec un quart de finale à venir contre le Red Bull Bragantino, samedi 1er mars.

