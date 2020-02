Du 18 au 19 février 2020 se tient au centre international de conférence de Bamako un grand forum sur le digital. Le numérique désormais incontournable et levier de développement socio-économique du monde est promu durant ces deux jours de rencontre. Qui réunit les professionnels de l’économie numérique venus d’Afrique et d’ailleurs. Bamako digital days est un espace d’échange et de partage visant à booster la marche vers le digital, et surtout révolutionner le secteur numérique du Mali en mettant en exergue le savoir -faire du Mali en la matière.

Pour Hamadoune Touré, 1er SG de Smart Africa Mali, ancien SG de l’UIT, il est essentiel de faire de l’Afrique un continent de producteur et non de consommateur du digital pour relever les défis de son émergence. Le continent présente des potentialités et le numérique constitue un vaste champ de création de richesse. Pour favoriser cette marche il est important de baliser le terrain avec la mise en place de nouvelles règles, et d’effectuer des changements tant au niveau des législations que dans leur implémentation, une touche qui permettrait d’attirer les investisseurs à s’y intéresser.

La création d’un environnement favorable à la digitalisation est au cœur des priorités des hautes autorités du Mali comme l’indique le premier ministre le Dr Boubou Cissé. En félicitant le ministre de l’économie numérique et de la prospective du Mali, Mme Kamissa Camara, le premier ministre a tenu à rassurer son homologue de son accompagnement pour la valorisation du digital au Mali. Et l’organisation des journées digitales, l’accompagnement des Start- up et d’autres initiatives du département de l’économie numérique et ses services rattachés illustre à dessein cette marche vers le numérique.

Pour une première, le forum se tient sous le thème « Booster sa productivité par le digital » avec au programme des conférences, des panels sur les enjeux du numérique en plus des stands d’exposition.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

