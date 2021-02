–maliweb.net- Le ministre de la Communication et de l’Economie numérique, Hamadoun Touré, a lancé ce mercredi 17 février 2021, « Digital ERA », un projet de récompense des médias et les acteurs de l’internet au Mali.

Digital ERA, l’ère du digital est initié par Garba Konaté, promoteur de l’entreprise Comsates. Aux dires de l’initiateur, plusieurs prix seront attribués par catégorie. Ainsi, le prix web Tv récompensera la meilleure chaine Web TV, le meilleur programme et le meilleur animateur web TV. Il aura un prix Radio Web, un prix Vidéo-man, un prix vidéo-man, un prix spécial actions citoyennes…

« Les médias en ligne participent à l’éveil de conscience de la population », a indiqué le ministre Hamadoun Touré. Dans ce cadre, a-t-il ajouté, son département soutient toutes les initiatives visant à promouvoir la digitalisation au Mali. « Nous aussi avons nos initiatives nous invitons les acteurs de l’internet à se joindre à nous », a ajouté le ministre de l’économie numérique, dans ses propos liminaires.

Le secteur des télécommunications est l’un des secteurs à fort potentiel au Mali. Aux dires du ministre Touré, pour atteindre les résultats escomptés pour ce secteur, « il faut faire en sorte que les couts de communication baissent. « Je vous garantis que nous sommes en train de travailler dans ce sens. Et déjà nous sommes en train de travailler avec le Conseil national de la Transition pour améliorer la législation », a indiqué le ministre Hamadoun Touré.

Soumaré Awa, cheffe du projet, informe que Digital ERA est une initiative pour toute l’Afrique. « Le Mali est le point de départ du projet », a-t-elle assuré. Pour le chronogramme, Soumaré Awa a expliqué que les inscriptions seront ouvertes en ligne dès le 20 février prochain. Le public pourra voter du 6 au 20 mars. Et le 02 avril prochain, lors de la Soirée Digitale Era, un jury dévoilera le nom des acteurs influents du numérique au Mali.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

