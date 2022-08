L’Amicale des femmes du groupe Bolloré transport et logistics a fait parler son cœur en faveur des femmes victimes de fistule dans le centre Oasis de l’hôpital du Point-G.

Plus de 3 millions FCFA, c’est le montant qu’elles ont injecté dans la rénovation des toilettes du centre spécialisé dans la prise en charge d’une soixantaine de femmes qui y habitent. La remise des clés des neufs toilettes rénovées et adaptées aux réalités des personnes souffrantes de cette maladie s’est déroulée ce mardi 23 août 2022 sous la présidence du Directeur Général Adjoint de l’hôpital, Brehima Diallo, qui avait à ses côtés une forte délégation du Groupe Bolloré Transport et logistics conduite par le Directeur commercial Salifou Ouattara et la présidente de ladite Amicale Aminata Senouma Coulibaly.

Celle-ci explique que la réalisation de ces latrines a été initiée lors des activités de la journée Internationale de la femme, le 8 mars 2022, pour secourir les femmes atteintes de la fistule du centre OASIS du Point G. « L’initiative consistait à réfectionner les 9 toilettes du centre afin de permettre à nos mamans et sœurs d’avoir un environnement sain pour subvenir à leur besoin tout en étant épargné de l’infection et d’autres complications après avoir subi une intervention obstétricale », a rappelé la président de l’Amicale. Avant d’expliquer que la fistule est l’une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d’un accouchement, du traitement d’un cancer, d’une radiothérapie et des complications chirurgicales. Selon toujours elle, certaines de ces fistules peuvent se refermer elles-mêmes oubliant que la maladie nécessite la plupart une intervention chirurgicale. Pour elles, la rénovation de ces toilettes contribuera sans nul doute à amoindrir les risques de contamination, au renforcement de l’hygiène au sein du centre, à la diminution des longues queues d’attente des malades, à garantir l’hygiène corporel, le bien-être physique et moral des malades.

Le DGA de l’hôpital Point-G et la porte-parole des bénéficiaires de ces infrastructures hygiénique ont salué l’élan de solidarité de l’Amicale des femmes du Group Bolloré Transport et logistics. Ils ont saisi l’occasion pour solliciter un nouvel le donateur de soutenir le centre dans la dotation des kits hygiéniques, à l’entretien des toilettes, notamment le vidange.

Le Centre Oasis de l’hôpital du Point-G créé en l’an 2000 par l’ex-première dame, Adame Bah Konaré, a une capacité d’accueil de plus d’une 60 femmes souffrantes de fistules issues de toutes les régions du Mali voire l’extérieur. Il est dirigé par la chirurgienne et urologue, Aichata Samessekou, en temps plein avec d’autres chirurgiens. Cette équipe peut réaliser plus d’une centaine d’intervention chirurgicale par an et faire le suivi des patientes pendant 3 mois.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

