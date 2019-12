La femme, notamment malienne, est généralement au début et à la fin des mécanismes de production économique et sociale. Chefs de ménage, productrices, transformatrices de matières première, actrices de développement, elles sont dans les tous segments de la vie sociale et économique.

Malgré son poids démographique, socio-économique et les nombreux efforts déjà consentis par elle pour l’émergence de nos sociétés, son apport à l’économie demeure toujours peu valorisé, non formalisé et pas suffisamment comptabilisé dans les indicateurs macro-économiques de notre pays. Pour inverser cette tendance et tenir compte de son apport, « une formation à l’utilisation des TIC, et au-delà, leur appropriation demeure un des leviers économiques pour la promotion des entreprises en général, celle féminines en particulier, un moyen idoine pour la lisibilité, la traçabilité et la comptabilisation de tous les efforts des femmes, dans l’essor économique du pays », a estimé la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Dr Diakité Aïssata Kassa Traoré.

C’est dans cette optique que le ministère en charge de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et la Famille, à travers la Cellule technique du fonds d’appui à l’autonomisation et à l’épanouissement de l’enfant (CT-Fafe), a organisé hier une rencontre d’information, de sensibilisation et de formation des femmes entrepreneures sur l’usage et l’importance des nouvelles technologies dans les entreprises. La cérémonie d’ouverture des travaux s’est déroulée au Centre national de documentation et d’information sur la femme et l’enfant (CNDIFE), sous la présidence de Dr Diakité Aïssata Kassa Traoré. En effet, c’est dans la recherche d’une solution idoine à la problématique de l’émergence économique de la femme malienne à travers son autonomisation que le département en charge de la Femme et la CT-Fafe ont initié cette formation à l’utilisation des TIC.

