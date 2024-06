Les lauréats des Prix du SMSI, ce programme qui récompense des approches technologiques innovantes à l’appui du développement durable, ont été annoncés à l’occasion du Forum du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI)+20 tenu à Genève (Suisse) à la fin du mois de mai dernier. Sur les 18 récipiendaires, Trois, sont du continent africain, notamment le Rwanda, la Tanzanie et l’Algérie.

Selon le centre des médias de l’Union internationale des télécommunications (UIT) qui donne l’information, au total, des projets de 18 pays ont été récompensés par un Prix du SMSI, éminente distinction mettant en valeur des initiatives de pointe visant à réduire la fracture numérique, à favoriser l’inclusion numérique et à stimuler le progrès socio-économique à l’échelle mondiale.

“Les Prix du SMSI décernés cette année mettent un coup de projecteur sur les activités innovantes et l’énergie qui sont mises au service de la recherche de solutions technologiques à certains des plus grands défis de la planète”, a déclaré Doreen Bogdan-Martin, Secrétaire générale de l’UIT. “Ce sont les contributions créatives dont le monde a besoin alors que nous œuvrons pour atteindre les Objectifs de développement durable définis par les Nations Unies.” En effet, les Prix du SMSI constituent une tribune mondiale alignée sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Depuis sa création en 2012, plus de 5 000 projets ont été soumis dans le cadre de ce programme qui a rassemblé des millions d’acteurs, sans oublier les votants, autour d’initiatives réussies menées dans le monde entier qui utilisent des solutions technologiques pour relever les défis liés au développement durable.

Lors de la cérémonie de remise des Prix du SMSI 2024, la Confédération suisse et les Émirats arabes unis ont été récompensés pour le travail accompli depuis 20 ans concernant la mise en œuvre des grandes orientations du SMSI.

Rappelons que la manifestation de haut niveau du Forum du SMSI+20 s’est tenue du 27 au 31 mai 2024. Ce fut l’occasion d’examiner les défis et de dresser le bilan de ce qui a été accompli en deux décennies depuis le lancement du processus multi-parties prenantes qu’est le SMSI.

Les lauréats des Prix du SMSI 2024

Selon le centre médias de l’UIT, il y avait un (01) seul prix en jeu pour chacune des 18 catégories ciblées. 1049 soumissions ont été enregistrées, émanant de 104 pays de toutes les parties du monde, parmi lesquelles 360 ont été nominées et 18 projets ont été choisi comme lauréats, soit un projet pour chaque catégorie en jeu.

Catégorie 1: Le rôle des gouvernements et de toutes les parties prenantes dans la promotion des TIC pour le développement. Lauréat : Arabie Saoudite, précisément l’Autorité saoudienne des données et de l’IA (SDAIA) avec le projet: Banque nationale de données (NDB) et Estishraf visant à révolutionner la gouvernance de l’Arabie saoudite grâce aux données et à l’IA, tout en améliorant des secteurs tels que les soins de santé, l’éducation et les transports tout en favorisant l’innovation et la collaboration.

Catégorie 2 : L’infrastructure de l’information et de la communication. Lauréat : Philippines, précisément son Département des technologies de l’information et de la communication – Région 10. Son projet consiste à mettre en place un réseau de radiocommunication résilient dans le nord de l’île de Mindanao afin d’améliorer les interventions en cas de catastrophe et de réduire les incidences des crises futures.

Catégorie 3 : L’accès à l’information et au savoir. Lauréat : République-Unie de Tanzanie, précisément l’Institut tanzanien de l’Internet Society (ISOC-Tz). Le projet vise à réduire la fracture numérique en Tanzanie en fournissant un accès Internet financièrement abordable, en assurant des formations pour acquérir des compétences numériques et en menant des initiatives en faveur de la participation des communautés, pour favoriser le développement socio?économique et l’inclusion.

Catégorie 4 : Le renforcement des capacités. Lauréat : Indonésie à travers l’Organisation: Perkumpulan Mitra TIK Indonesia (ICT Watch). Le projet, qui s’appelle JaWAra Intern, sert à promouvoir la maîtrise des outils numériques et autonomiser les communautés en Indonésie grâce à des initiatives locales menées par des leaders locaux, en favorisant un écosystème Internet propice, en renforçant les compétences numériques et en menant des activités de sensibilisation à la question de la sécurité.

Catégorie 5 : Établir la confiance et la sécurité dans l’utilisation des TIC. Lauréat : Bangladesh, précisément Bangladesh Computer Council avec le projet: NationalConnect pour fournir une plate-forme de vidéoconférence développée au niveau local par le Bangladesh Computer Council (BCC) pour assurer des services publics sans interruption et garantir la continuité de l’éducation, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, tout en favorisant l’innovation et les mesures d’économie.

Catégorie 6: Créer un environnement propice. Lauréat : Mexique à travers l’Institut fédéral des télécommunications (IFT). Le projet : fournir des renseignements transparents et accessibles aux utilisateurs sur les politiques de protection de la vie privée et les termes et conditions applicables aux services sur diverses plates-formes numériques, pour donner aux utilisateurs les moyens de décider en connaissance de cause et promouvoir la maîtrise des outils numériques.

Catégorie 7: Applications des TIC: avantages dans tous les aspects de la vie (administration électronique). Lauréat : Azerbaïdjan, précisément son Agence pour l’innovation et le développement numérique (IDDA) avec le projet “MyGov” qui consiste à créer une plate-forme de services numériques unifiée qui intègre de manière transparente les habitants et les entités publiques, offrant un accès efficace aux services publics et favorisant la collaboration.

Catégorie 8 : Les applications TIC et leur apport dans tous les domaines (commerce électronique). Lauréat : Oman, à travers son Autorité des services financiers (FSA), avec le projet: Portail analytique (Bayanat). Il s’agit d’établir un portail analytique (Bayanat) qui facilite l’échange d’informations commerciales basé sur la norme mondiale XBRL, en fournissant des données financières accessibles et fiables aux acteurs du marché.

Catégorie 9 : Les applications TIC et leur apport dans tous les domaines (cyberenseignement). Lauréat : Espagne, précisément l’Université autonome de Barcelone, avec le projet: Young ArcHers. Il s’agit d’élaborer des supports pédagogiques efficaces et des outils accessibles pour aider les enseignants du primaire à promouvoir le patrimoine culturel européen auprès des élèves, y compris les élèves handicapés et venant d’horizons divers.

Catégorie 10 : Les applications TIC et leur apport dans tous les domaines (télésanté). Lauréat : Rwanda, précisément son organisation: Check Me Ltd avec le projet : Check Me qui est en une plate-forme de cybersanté fondée sur l’IA pour lutter contre le cancer du sein en Afrique en remédiant aux problèmes liés aux insuffisances en matière de sensibilisation, à l’accessibilité et aux coûts élevés des soins de santé grâce à l’éducation, à l’autodépistage et à l’établissement d’un réseau de relations avec des spécialistes et des personnes guéries.

Catégorie 11: Les applications TIC et leur apport dans tous les domaines (cybertravail). Lauréat : Émirats arabes unis à travers son Autorité du numérique de Dubaï, avec le projet : Smart Employee pour révolutionner la gestion du personnel dans les entités publiques de Dubaï en fournissant une solution innovante, conviviale et efficace pour divers services, contribuant ainsi aux objectifs de la ville en matière de transformation numérique.

Catégorie 12 : Les applications TIC et leur apport dans tous les domaines (cyberécologie). Lauréat : Thaïlande, à travers son organisation: Advanced Info Service Public Company Limited (AIS), avec le projet : Application E-Waste+ d’AIS pour révolutionner la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques en Thaïlande en fournissant une plate-forme complète qui encourage l’élimination responsable et le recyclage grâce à l’utilisation innovante de la technologie de la chaîne de blocs.

Catégorie 13 : Les applications TIC et leur apport dans tous les domaines (cyberagriculture). Lauréat : Malaisie, précisément son Ministère de l’Agriculture. Projet: GeoTanaman pour révolutionner l’agriculture malaisienne en fournissant une plate-forme numérique complète permettant aux agriculteurs de gérer, d’analyser et de présenter des informations géospatiales sur les cultures vivrières, favorisant ainsi la résilience et l’autosuffisance du secteur agricole.

Catégorie 14 : Les applications TIC et leur apport dans tous les domaines (cybersciences). Lauréat : Chine, précisément China Mobile Communications Group Co., Ltd. Le Projet: traiter les risques liés aux inefficacités et à la sécurité associés à la transmission sur une zone étendue de grands volumes de données dans le domaine de la recherche scientifique en proposant une solution de transmission de données en ligne efficace et économique basée sur un réseau informatique collectif et une planification intelligente utilisant l’IA.

Catégorie 15 : Diversité et identité culturelles, diversité linguistique et contenus locaux

Lauréat : Algérie, notamment Digitization Association for Technology and Science (DATS). Le projet : documenter le patrimoine et les arts de Sétif dans le monde virtuel, numériser les œuvres dans des formats bidimensionnels et tridimensionnels et obtenir des certificats de propriété dans le monde virtuel avec des cryptoactifs négociables (NFT), renforçant ainsi la protection et la conservation du patrimoine culturel et des arts.

Catégorie 16: Médias. Lauréat : États-Unis d’Amérique, à travers l’organisation : Upview, avec le projet: solution IA unique pour créer des contenus viraux – de manière cohérente. C’est une plate-forme de développement fondée sur l’IA pour les créateurs de contenu vidéo, visant à automatiser la stratégie vidéo, à soutenir l’exécution et à stimuler la distribution pour les créateurs de contenu à l’aide d’une technologie d’IA propriétaire.

Catégorie 17 : Dimensions éthiques de la société de l’information. Lauréat : Inde, précisément Nokia avec le projet : Smartpur consistant à autonomiser et soutenir les communautés locales en Inde grâce aux technologies numériques, en s’attachant en priorité à connecter ceux qui ne le sont pas et à fournir un accès aux services essentiels dans les domaines de la santé, de l’éducation, des moyens de subsistance, de l’inclusion financière et de la gouvernance.

Catégorie 18 : Coopération internationale et régionale. Lauréat : Argentine, précisément South School on Internet Governance, avec le projet : Diplôme universitaire en gouvernance et régulation de l’Internet pour former de jeunes étudiants et professionnels de diverses disciplines à la compréhension de l’importance de la gouvernance de l’Internet et de ses incidences pour l’économie des pays en développement, pour renforcer leur représentation dans le cadre des discussions sur la gouvernance mondiale de l’Internet.

Amadou Bamba NIANG Journaliste et Consultant

