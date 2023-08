L’Association des professionnels de la Presse en ligne a validé les 4 et 5 août 2023 dans la salle de conférence de l’Unajom son document de plaidoyer pour la relecture de la loi portant répression de la cybercriminalité au Mali.

Après avoir félicité Modibo Fofana pour sa réélection à la tête de l’Appel-Mali, le Président du Comité de Pilotage de la Maison de la Presse a déclaré que la gravité et la dureté de la loi portant répression de la cybercriminalité ne s’appliquent pas seulement aux délinquants. Appel-Mali est dans son rôle, a reconnu Bandiougou Danté car elle a une grande responsabilité dans l’assainissement du milieu de la presse en ligne. Ce plaidoyer doit aller de pair avec l’adoption des textes régissant la presse dans le circuit gouvernemental.

L’organisation d’un tel atelier, a expliqué le Président de l’Appel-Mali s’inscrit dans le cadre du Projet dénommé «Plaidoyer pour la protection des professionnels des médias et assimilés dans le Cyberespace au Mali», une initiative soutenue par IMS. «Ce projet vise à persuader le gouvernement de revoir la loi sur la cybercriminalité d’ici 2024, en mettant en avant la dépénalisation des principaux délits d’opinion », a-t-il précisé. Il a ensuite félicité les participants : «Votre présence et vos contributions ont été essentielles pour façonner cette stratégie de plaidoyer qui vise à améliorer notre cadre juridique face aux défis croissants de la cybercriminalité.» Et le train est loin d’être arrivé à quai, a-t-il ajouté. «Nous devons continuer à mobiliser nos efforts et à sensibiliser les décideurs et la société civile sur l’importance de mettre à jour la loi sur la répression de la cybercriminalité. La rapidité des évolutions technologiques exige une adaptation constante de nos cadres juridiques afin de protéger au mieux nos citoyens et nos infrastructures numériques ».

Promouvoir ensemble des lois équilibrées

Modibo Fofana a encouragé les uns et les autres à rester engagés et à collaborer étroitement avec les parties prenantes concernées pour faire avancer le plaidoyer. « Ensemble, nous pouvons promouvoir des lois équilibrées, respectueuses des droits de l’homme, et qui encouragent l’innovation tout en luttant efficacement contre la cybercriminalité ».

Appel – Mali est à féliciter, selon l’expert Sadou Yattara, ancien Président de la Maison de la Presse. Mais le travail ne fait que commencer après la validation du document de stratégie de plaidoyer, a-t-il souligné.

Fatoumata Djourté, stagiaire

