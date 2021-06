Après l’annonce de la réduction du train de vie de la Présidence : L’UNTM invite les autres institutions à en faire autant

Hier, mercredi 09 juin 2021, le Bureau Exécutif de l’Union Nationale des travailleurs du Mali (UNTM) et ses partenaires syndicaux ont rendu public deux communiqués pour saluer la réduction du train de Vie de l’Etat annoncée par les autorités. « Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, a donné le ton en tant que première Institution de La République, il reste des réductions à opérer au niveau de toutes les autres Institutions, des directeurs d’entreprises et services dont les responsables étaient déjà mieux garnis que les Ministres en termes de salaires auto-octroyés », révèle le communiqué de l’UNTM, sous la plume de son secrétaire général, Yacouba Katilé.

Un deuxième Communiqué a été fait ce même jour par L’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) ainsi que ses partenaires syndicaux après le choix du Docteur Choguel Kokalla Maïga comme premier ministre.

Dans ledit communiqué, ils saluent le respect de l’engagement du Président de la Transition à œuvrer dans une totale collaboration de toutes les forces vives du pays.

Enfin, l’UNTM et ses partenaires syndicaux félicitent et encouragent le nouveau titulaire de la primature à œuvrer dans la même logique de synergie des forces vives du pays.

A rappeler que lors de son investiture comme président de la transition du Mali, le lundi 07 juin 2021, le colonel Assimi GOÏTA a informé l’opinion publique de a réduction du train de vie de l’Etat. « Je m’emploierai également à la réduction du train de vie de l’Etat. D’ores et déjà, j’ai décidé d’allouer les 2/3 du fonds de souveraineté du président, soit 1.800.000.000 FCFA annuel, aux œuvres socio-sanitaires, notamment pour favoriser l’accès à l’eau potable et aux soins de santé primaires. Face à ces impératifs, aucune couche et aucun groupe ne sera écarté, car le Mali à besoin de chacun et de tous », avait déclaré le président Assimi GOÏTA

AISSE TOUUNKARA, stagiaire

