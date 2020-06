Communique de l’UNTM : La Centrale syndicale UNTM soudée derrière son Secrétaire Général Yacouba Katilé

Le Bureau Exécutif de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) informe l’opinion nationale et internationale, les Camarades militantes et militants que la Centrale syndicale se porte très bien et ne souffre d’aucune turbulence en son sein contrairement aux fausses informations qui circulent.

Aujourd’hui, plus que jamais, les treize (13) syndicats nationaux affiliés à l’UNTM sont mobilisés derrière le Secrétaire général le Camarade Yacouba Katilé.

Camarades militantes et militants, la Centrale syndicale et son Secrétaire général se soucient bien des conditions de vie et de travail des Travailleuses et Travailleurs, témoins les différents acquis de 2014 à 2021.

Camarades, notre organisation faitière a été toujours proche de sa base syndicale.

Les récentes tournées effectuées dans toutes les régions du Mali sous le guide du Camarade Secrétaire général de janvier 2020 à Mars 2020 pour recenser toutes les difficultés de relations de travail dont souffrent les militantes et militants à la base.

Camarades, s’il y a une centrale qui défend les travailleuses et travailleurs du Mali, c’est bien l’UNTM et son Secrétaire général Yacouba Katilé.

Camarades, militantes et militants, l’UNTM est là pour défendre l’ensemble des travailleurs du Mali sans distinction aucune.

Vive l’UNTM

Vive les syndicats nationaux affiliés

Vive le Mali uni et prospère.

P/Le Bureau Exécutif PO

Le Secrétaire général adjoint

Abdourhamane Hinfa TOURE

