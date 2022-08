C’est ce lundi 29 août 2022, dans l’après midi, que le Ministère du Travail de la Fonction publique et du Dialogue social, dirigé par Mme DIAWARA Aoua Paul DIALLO, rencontrera les syndicats de l’Éducation signataires du 15 octobre 2016 (SYPESCO, SYNEB, SYNEFCT, SYNESEC, SYLDEF, FENAREC, COSES). Selon les syndicalistes, l’ordre du jour de cette rencontre porte sur l’application de l’article 39 de la Loi N°2018-007 du 16 janvier 2018, Portant Statut du personnel enseignant de l’Enseignement secondaire de l’Enseignement fondamental et de l’Education préscolaire et spéciale qui stipule que «toute majoration des rémunérations des fonctionnaires relevant du Statut général s’applique de plein droit au personnel enseignant de l’Enseignement secondaire, de l’Enseignement fondamental et de l’Éducation préscolaire et spéciale».

Dans un AVIS lancé le 26 août 2022, le Ministre du Travail de la Fonction publique et du Dialogue social convie en réunion, pour une négociation directe, le lundi 29 août 2022 à 14 heures, dans la salle de Conférence du Ministère de l’Education nationale, les représentants des syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 (SYPESCO, SYNEB, SYNEFCT, SYNESEC, SYLDEF, FENAREC, COSES). Contacté par le Républicain, le samedi 27 août 2022, le secrétaire général du Syndicat National de l’Education de Base (SYNEB), Amadou Coulibaly, a fait savoir que l’ordre du jour de cette rencontre avec le ministère porte sur l’application de l’article 39 de la Loi N°2018-007 du 16 janvier 2018, Portant Statut du personnel enseignant de l’Enseignement secondaire de l’Enseignement fondamental et de l’Education préscolaire et spéciale. « C’est toujours par rapport au problème de l’article 39 », a déclaré Amadou Coulibaly. Pour le moment, dit-il, la synergie des syndicats de l’Éducation signataires du 15 octobre 2016 n’a pas renoncé à l’application de l’article 39. « C’est pour aller les écouter d’abord pour voir s’ils ont des nouvelles propositions. Si le gouvernement fait une proposition, nous allons écouter notre base pour savoir ce qu’il faut faire », souligne le secrétaire général du Syndicat National de l’Education de Base (SYNEB), Amadou Coulibaly.

La synergie des syndicats de l’Éducation signataires du 15 octobre 2016 continue d’exiger l’application de l’article 39 de la Loi portant statut particulier du personnel enseignant qui stipule que « toute majoration des rémunérations des fonctionnaires relevant du Statut général s’applique de plein droit au personnel enseignant de l’Enseignement secondaire, de l’Enseignement fondamental et de l’Éducation préscolaire et spéciale». Cette synergie des syndicats de l’Éducation signataires du 15 octobre 2016 a fait, durant des années, plusieurs manifestations (retentions de notes, grèves, marches, sit-in…) pour l’application de l’article 39.

Elle s’insurge contre l’adoption de l’ordonnance n°2021-003/PT-RM du 16 juillet 2021, fixant grille indiciaire unifiée des personnes relevant des statuts des fonctionnaires de l’État, des Collectivités territoriales, des statuts autonomes et des militaires. Cette ordonnance des autorités de la transition, dans son article 4, «abroge toutes dispositions antérieures contraires».

Pourtant, d’autres syndicalistes ayant requis l’anonymat trouvent qu’à défaut de l’application « stricte et immédiate » de l’article 39 souhaitée par les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 (SYPESCO, SYNEB, SYNEFCT, SYNESEC, SYLDEF, FENAREC, COSES), le gouvernement peut trouver une alternative pour prendre des mesures visant à améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants.

Aguibou Sogodogo

