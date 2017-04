Le conseiller technique du ministère de la communication et de l’économie numérique, Gamer . A. Dicko, a procédé ce 26 avril 2017 à l’ouverture des travaux de l’atelier de formation des médias sur la gouvernance des ressources minières en Afrique de l’ouest organisé par l’IRPAD -Afrique (Institut de recherche et de promotion des alternatives en développement ) à son siège sis à l’ ACI 2000.

Venus de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Sénégal , de la Guinée , du Niger et du Mali, les hommes des médias participent du 26 au 27 avril à la session de formation organisée par l’ IRPAD sur la gouvernance des ressources minières en Afrique de l’ Ouest . A travers cette formation l’Institut et ses partenaires cherchent à renforcer les capacités des médias publics et privés pour une meilleure compréhension des enjeux liés aux industries extractives d’une part. Et par ailleurs amener les médias à jouer un rôle d’éveil de conscience pour susciter le débat public autour des ressources naturelles et leur gestion. Pendant ces deux jours, les experts du domaine vont édifier les 18 participants sur les thématiques de : La problématique générale de la gestion des ressources minières en Afrique de l’ouest ( les jeux et les enjeux actuels) ; la Vision Africaine sur les mines et la problématique des flux financiers illicites dans le secteur minier en Afrique de l’ Ouest ; les cadres juridiques et institutionnels de la gouvernance des ressources minières en Afrique de l’ Ouest ; les politiques publiques alternatives comme des réponses aux défis actuels de la gouvernance des ressources minières et l’ élaboration de feuilles de route pays et de feuille de route régionale pour la suite de la mise en œuvre des actions de communication.

Dans son discours d’ouverture, le directeur d’IRPAD, Amadou Goïta n’a pas manqué de souligner l’important rôle des médias dans nos sociétés afin d’amener les décideurs vers une meilleure gouvernance de la gestion des ressources minières du continent . Pour M . Goïta il est primordial d’ouvrir les débats publics sur la gestion des ressources minières, d’appuyer les États à mettre en œuvre la vision africaine des ressources minières, de prioriser les investissements publics, de régulariser la redistribution des ressources et développer nos États avec nos propres ressources.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net