La vaillante armée malienne continue à compter ses morts. Le mardi 7 avril 2020, un avion de combat qui revenait d’une mission de reconnaissance a raté la piste d’atterrissage au niveau de la base aérienne de Sevare. Bilan deux morts, le pilote et le copilote. Il s’agit du capitaine Moussa Maiga et sous-lieutenant Mamadou Boubacar Traoré. Cet appareil venait d’une mission de reconnaissance de zone dans le secteur 3 de Tombouctou avec un autre Super Tucano TZ02. Selon le CEM-AA, le général Souleymane Doucouré, les aéronefs étaient en formation serrée de Tombouctou jusqu’à Sévaré et tout allait bien. C’est après les manœuvres pour l’atterrissage que le Super TZ04 a perdu contrôle.

C’est ne pas la première fois que des avions et des hélicoptères de combat appartenant aux forces aériennes maliennes sont victimes de problèmes techniques. En 2013, un hélicoptère de combat MI24 commandé à la société Guo Star via le richissime homme d’affaire Baiba Kouma a pris feu à Oromodi dans la région de Mopti. Le lieutenant Elimane Mariko et toute son équipe perdent la vie. Plus tard les enquêtes révéleront que c’est la batterie qui a pris feu. A la veille du 20 janvier 2018 à Kati un hélicoptère victime de problème technique oblige les riverains à fuir, plus de peur que de mal les pilotes sont légèrement blessés. C’est le lieu pour les autorités militaires de prendre toutes les dispositions pour éviter ces drames à répétitions.

