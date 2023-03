Equipements : Les FAMa à la conquête du ciel

Le jeudi 16 mars 2023, le colonel Assimi Goïta, Président de la transition, a présidé la remise officielle d’aéronefs militaires qui viennent renforcer les capacités opérationnelles de l’Armée de l’air. Les FAMa sont plus que jamais engagées dans la conquête du ciel avec l’acquisition d’équipements performants dont des avions de chasse de types Albatros L-39 et de nouveaux Systèmes de Drones BAYRAKTAR TB2.

Ces nouvelles acquisitions participent non seulement à l’amélioration de la puissance de frappe, mais aussi à l’efficacité de l’outil de renseignement, des Forces Armées maliennes.

Le Chef d’Etat-major Général de l’Armée de l’air, le général de division Alou Boï Diarra, a déclaré que l’objectif des Autorités maliennes est de répondre efficacement à la nouvelle stratégie adoptée par les forces obscurantistes. Il s’agit donc pour l’Armée malienne de s’adapter au nouvel environnement, notamment en matière de renseignement.

Pour sa part le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, colonel Sadio Camara a saisi cette occasion pour lancer un vibrant appel aux fils égarés de la Nation d’accepter de revenir dans les rangs et de respecter les lois de la République.

Aux récalcitrants, il rassure que leurs actions de harcèlement ne dureront pas longtemps puisqu’ils seront traqués et envoyés au repos éternel.

Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants a salué et remercié « les partenaires fiables et sincères du Mali, notamment la Fédération de la Russie et la République de Turquie. »

Le L-39 Albatros :

L’un des avions les plus performants de tous les temps.

Le L-39 Albatros est un avion d’entraînement et d’attaque léger russe. Il a été utilisé comme avion d’entraînement avancé pour les pays du Pacte de Varsovie et a servi d’avion de combat pour de nombreuses nations dans le monde. Ensuite cet appareil est devenu l’un des avions militaires du bloc de l’Est les plus performants de tous les temps. C’est un avion polyvalent qui a été conçu pour l’entraînement, la reconnaissance aérienne et les missions de combat. L’avion a été utilisé par les forces aériennes tchécoslovaques, iraniennes, irakiennes et koweïtiennes, ainsi que par de nombreux autres pays. Il est utilisé pour des opérations d’attaque au sol et même des combats.

En termes de caractéristiques de conception, le L-39 Albatros est équipé de deux moteurs sur chaque aile, ce qui lui permet d’atteindre une vitesse et une maniabilité importantes. Il possède également un train d’atterrissage rétractable qui lui permet de décoller de terrains plus courts. En outre, le L-39 Albatros possède un cockpit entièrement pressurisé, ce qui le rend apte aux vols à haute altitude.

Aussi grâce à ses performances L-39 a été utilisé dans de nombreux conflits et exercices d’entraînement à travers le monde. Il a été en service actif dans plusieurs guerres, notamment les guerres de Yougoslavie et l’opération Tempête du désert…

Précisions : le L-39 Albatros est un appareil très redoutable équipé d’un pod canon et qui peut transporter des bombes de 500 kg.

Baykar Bayraktar II : Un drone redoutable

Depuis quelques mois le Mali possède ce redoutable engin volant qu’est le Baykar Bayraktar II. Il est de fabrication turque. Ce drone de reconnaissance tactique à ailes basses, muni d’un empennage bipoutre avec des dérives reliées à leur extrémité. En outre, Baykar possède une structure en fibres de carbone et en matériaux composites, dont seuls quelques éléments nécessitant un usinage extrêmement précis sont en aluminium. Le fuselage, ainsi que les ailes, les empennages, les jambes du train d’atterrissage, sont démontables et facilement remplaçables.

Une tourelle stabilisée sphérique, installée sous le fuselage, permet d’emporter des caméras TV et IR, ainsi qu’éventuellement un désignateur et télémètre laser. Une caméra fixe, dirigée vers l’avant, est installée au sommet des dérives pour permettre de filmer le drone et son environnement. Les images, de même que les données de vol, sont retransmises en direct à une station de contrôle au sol.

La mission peut être programmée avant le vol, l’appareil se guidant grâce à son système de pilotage automatique par GPS et centrale inertielle, tout en pouvant être modifiée à tous moment. Durant ces missions entièrement automatisées, un seul opérateur est nécessaire. Il est également possible de retransmettre les informations sur trois consoles, afin de gérer un maximum d’informations en temps réel et obtenir une plus grande souplesse. Dans ce cas, trois personnes peuvent être engagées par drone, soit un pilote, un opérateur de charge utile (caméras, etc.) et un responsable de mission qui gère les informations et commande les deux opérateurs.

La raison du succès du Bayraktar TB2 ? Avec son envergure de douze mètres, l’engin de 650 kg peut voler pendant 27 heures à une vitesse de 222 km/h. S’il possède une avionique triplée et peut transporter jusqu’à quatre munitions guidées par laser. Il peut également frapper des cibles fixes ou mobiles distantes d’une dizaine de kilomètres.

Mémé Sanogo

