Gao : Le général Wellé en contact avec le commandement

Dans le cadre de la prise de commandement du nouveau com-théâtre du PCIAT-Est, le 27 décembre 2022, le chef d’État-major général des armées adjoint, le général de brigade Ousmane Wellé, s’est rendu le 30 janvier dernier à Gao, au camp Firhoun Ag Alançar.

Il s’agit d’une visite d’autorité, de contact avec les hommes et de faire part des messages du président de la Transition

Il a été accueilli par le com-théâtre du PCIAT-Est de l’opération Maliko, le colonel Makan Alassane Diarra. Des honneurs militaires lui ont été rendus par les Forces armées maliennes (FAMa).

Le général de brigade était accompagné par le sous-chef des opérations à l’État-major général des armées, le colonel Famouke Camara, le conseiller partenaire à l’EMGA, le colonel-major André Koné, son assistant militaire, le lieutenant-colonel Bandiougou Diabaté et son chef de cellule informatique, Amadou Traoré.

Selon le général Wellé, il s’agit d’une visite d’autorité, de renforcement de commandement de proximité, de contact avec les hommes et de faire part des messages du président de la Transition. Féliciter également le PCIAT-Est pour les résultats engrangés qui ont permis aux populations de vaquer à leurs occupations et exhorter à plus d’engagement dans le cadre de la poursuite des opérations avec les nouvelles acquisitions d’équipements de combat.

Le com-théâtre, en compagnie du commandant de la région militaire N°1, le colonel Issa Bagayoko, s’est entretenu à huis clos avec la délégation au PCIAT-Est en présence des officiers de son État-major.

À l’issue de cette entrevue, une projection sur la situation sécuritaire, dans les secteurs 1 et 2 du théâtre Est, a eu lieu dans la salle de réunion.

Après cette présentation de la situation sécuritaire, le général Ousmane Wellé a rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région, le général de brigade Moussa Traoré. Il a également rendu visite aux malades et blessés de guerre à l’infirmerie de la garnison et au centre d’hospitalisation et de chirurgie «Rôle 2» au camp 1.

Le CEMGA a souhaité prompt rétablissement aux patients et offert une enveloppe symbolique à eux. La délégation a ensuite visité le centre hospitalier Rôle 2 et constaté l’état des infrastructures et des équipements médicaux. Il a demandé au commandement de faire remonter les préoccupations en vue d’une prise en charge par les hautes autorités. Le CEMGA a salué la cohésion au sein des Forces de défense et de sécurité.

Soure : DIRPA

