Dans un contexte de brouille diplomatique entre l’Algérie et le Mali, ce dernier accuse Alger d’avoir abattu un drone en territoire malien vers la fin mars et renforce sa présence militaire sur la frontière, lors d’un nouveau développement dans le bras de fer entre les deux pays.

Le gouvernement de transition malien a décidé à l’issue d’une réunion d’urgence de renforcer ses positions militaires stationnées tout au long de la frontière avec l’Algérie, a rapporté le site d’information Yabiladi dans la journée du 8 avril.

Cette étape constitue un pas de plus dans l’escalade des tensions entre les deux pays voisins qui avaient rappelé leurs ambassadeurs respectifs, dans la journée du 6 avril dernier, entamant une bataille diplomatique dans laquelle s’est engouffrée l’Alliance des États du Sahel (AES) qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. En signe de solidarité avec le Mali, Ouagadougou et Niamey ont également rappelé leurs ambassadeurs à Alger, une mesure qui a engendré une réaction symétrique de l’Algérie, qui s’est dite consternée par la réaction des pays de l’AES.

Le drone de la discorde

Dans un « acte hostile prémédité », selon Bamako, l’armée algérienne a abattu un drone de reconnaissance armé, vers la fin mars, près de la ville frontalière de Tinzaouatine, au sud du pays. Le ministère algérien de la Défense a déclaré que le drone avait été intercepté vers minuit, après avoir pénétré d’environ deux kilomètres dans l’espace aérien algérien, violant sa souveraineté. Une version démentie par une enquête de l’armée malienne qui affirme avoir retrouvé les débris du drone à 9,5 km au sud de la frontière algérienne.

Un communiqué conjoint des pays de l’AES a qualifié l’incident d’« acte irresponsable du régime algérien », ajoutant que cet « acte hostile prémédité […] (est) contraire aux relations historiques et fraternelles entre les peuples de la confédération de l’AES et le peuple algérien ». Le Mali s’est aussi retiré du Comité d’état-major opérationnel conjoint (CEMOC) de la région du Sahel, qui regroupe l’Algérie, la Mauritanie, le Niger et le Mali.

Fermeture de l’espace aérien

Le ministère algérien de la Défense a annoncé dans la journée du 7 avril, par voie de communiqué rendu public sur son site officiel que « Face aux violations répétées par l’État du Mali de notre espace aérien, le Gouvernement algérien a décidé la fermeture de ce dernier à la navigation aérienne en provenance ou à destination de l’État du Mali, et ce, à partir d’aujourd’hui 07 avril 2025 ». La décision algérienne a engendré une mesure similaire adoptée par Bamako « jusqu’à nouvel ordre ».

