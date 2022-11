Dans une correspondance adressée aux patrons de l’ONU, le représentant de la Côte d’Ivoire auprès des Nations-Unies « confirme la décision de retrait progressif » des casques bleus ivoiriens déployés au sein de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations-Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Ils sont au nombre de 850 éléments déployés au Mali depuis 2014.

Le retrait des soldats ivoiriens de la MINUSMA avait été annoncé le 28 octobre dernier, à l’issue d’un entretien entre Léon Kacou ADOM, ministre ivoirien délégué des Affaires étrangères, et Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint aux Opérations de Paix de l’ONU. Le représentant de la Côte d’Ivoire à l’ONU, dans une correspondance ce 11 novembre, a officialisé ce retrait.

L’annonce du retrait «progressif» des troupes ivoiriennes intervient dans un contexte de tension diplomatique entre le Mali et la Côte d’Ivoire, au sujet des 49 soldats ivoiriens considérés par Bamako comme des mercenaires. Ces soldats arrêtés depuis le 10 juillet 2022 n’ont jamais été formellement reconnus par l’ONU comme étant ceux du National Support Elements. La médiation togolaise qui avait obtenu la libération des trois femmes du groupe semble avoir atteint ses limites.

Tout comme la Côte d’Ivoire, le Royaume-Uni a aussi annoncé ce lundi 14 novembre, le retrait anticipé de ses militaires actuellement déployés au Mali. Déjà, le représentant de la Côte d’Ivoire auprès des Nations-Unies informe que la relève de la compagnie de protection basée à Mopti ainsi que le déploiement des officiers d’État-major (MSO) et des Officiers de Police (IPO), prévus respectivement en octobre et novembre 2022, ne pourront plus être exécutés. Le retrait des soldats ivoiriens sera effectif en août 2023.

Réactions des internautes

L’annonce des différents retraits de troupes est diversement appréciée à Bamako notamment sur les réseaux sociaux. « Donc Yèrèwolo debout sur les remparts (Ndlr, mouvement qui exige le départ des troupes onusiennes du Mali) n’aura plus besoin de déployer de l’énergie pour les chasser », a indiqué, non sans joie, Alassane Diakité. Et d’ajouter : « Ils partiront d’eux même les uns après les autres ». Abondant dans le même sens, Yaya Coulibaly écrit : « Très bien, quand tous les ennemis de la paix auront quitté le Mali, la paix régnera pour toujours ».

Pour Kolly Dianka, un autre internaute qui a réagi au retrait des casques bleus ivoiriens, le problème du Mali n’est pas les forces étrangères, c’est plutôt la mauvaise gouvernance. « Que les gouvernants arrêtent de piller ! Le train de vie de l’Etat est suicidaire ! Que de propagande, mais les mêmes pratiques sous IBK continuent sous une belle forme », s’indigne Kolly Dianka, dans un post.

Mamadou TOGOLA /maliweb.net

