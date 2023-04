Mali : L’Armée se muscle de nouveaux équipements militaires

Aux grands maux, les grands remèdes : le président de la Transition, le colonel Assi mi Goïta a remis jeudi, à Kati, des équipements et matériels militaires à l’Armée malienne.

C’était en présence du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, du président du Conseil national de Transition (CNT), le colonel Malick Diaw et plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara.

Ces équipements sont composés de véhicules blindés 4X4 de type VP11, tourelle fermée et équipée de mitrailleuse de 12,7 mm.

Ces moyens roulants « polyvalents » peuvent être à la fois utilisés par les unités d’infanterie ou de la cavalerie selon la configuration adoptée.

Il y a également des véhicules blindés à roues 4X4 de type Guardian extrême et d’autres 4X4 de type CS/VP11 tout-terrain, dotés de mitrailleuse de 12,7 mm spécifique pour les unités spécialisées comme les forces spéciales. Des BRDM-2, BTR-60 et BTR-70 modernisés, des véhicules tactiques de combat (KIA et Toyota), des camions logistiques (citerne à eau, citerne à carburant et camions d’allègement) font également partie des nouvelles acquisitions.

Parmi les matériels militaires réceptionnés, on dénombre aussi des ambulances médicalisées, des armes individuelles et collectives ainsi que des équipements de protection individuelle du combattant.

Bembablin DOUMBIA

