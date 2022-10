Le mercredi 5 octobre 2022 le conseil des ministres a adopté un projet de loi portant la militarisation de la police nationale et de la protection civile. Dans le communiqué il indique que cette militarisation «permettra de déployer la Police nationale dans les zones reconquises par l’Armée afin d’y assurer la sécurité des populations et de leurs biens et empêcher le retour des forces du mal ». La police et de la protection civile seraient-elles des forces supplétives à l’armée ? Ce choix du gouvernement ne serait-il pas un coup dur pour ces deux corps ? Quels seront les avantages et les inconvénients de cette militarisation ?

En effet, la militarisation de la police et de la protection civile est une recommandation des Assisses Nationales de la Refondation (ANR). Ainsi l’objectif de ce projet de loi consiste à combler le vide laissé par les FAMA après la libération des zones occupés par les djihadiste. Ce passage des forces de sécurité au statut de militaire tire sa motivation des exigences contextuelles liées à la lutte contre le terrorisme. Les avantages de cette militarisation pour ces militaires et ainsi pour la population serait que les fonctionnaires de la police nationales et de la protection civile bénéficieront des mêmes avantages et primes que les autres militaires. Cette militarisation est synonyme de la fin du syndicalisme au sein de la police qui devenait de trop, à savoir chaque promotion à son syndicat. Et va aussi les priver du droit de grever et manifester, pour votre information ce projet de texte coïncide avec le renouvellement des bureaux de syndicat d’officier et de commissaires de police dont ils avaient décidé de grever dans quelques jours à venir à causes de leurs primes, de revaloriser leurs salaire et avoir une meilleure condition. Alors ils ont eu ce qu’ils voulaient mais pas de manière dont ils ont demandé. La question que l’on se pose est de savoir s’ils auront les mêmes armes que les militaires ?

Avant cette décision, la police malienne avait un statut qui lui permettait de créer un syndicat maintenant avec le nouveau statut elle est devenue militaire et aura les mêmes droits et avantages que les autres militaires. La seule crainte que beaucoup de citoyens ont légitimement est l’usage que les policiers feront de leurs armes militaires. Car il faut rappeler que la police et la population civile ne font pas souvent bon ménage. Selon un sondage ce projet de texte a eu l’assentiment d’un plus grand nombre de citoyens qui semblent se réjouir car pour eux les policiers ne vont racketter les citoyens dans les villes et ils seront bientôt en patrouille permanente dans les zones d’insécurité.

En définitives, cette décision a été saluée par beaucoup de citoyens qui espèrent bien que la sécurisation des personnes et de leurs biens sera une réalité. Et que le processus de la Refondation de la Nation est en marche.

Oumou SISSOKO

