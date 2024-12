Carte nationale d’identité biométrique sécurisée : Les commissariats et brigades territoriales chargés de l’enrôlement et de la délivrance

Instituée par décret n°2022-0639/PT-RM du 3 novembre 2022, la carte nationale d’identité biométrique sécurisée (Cnibs) commence à être opérationnalisée avec l’installation des stations d’enrôlement dans les commissariats de police et brigades territoriales de gendarmerie du district de Bamako par la société concessionnaire Société biométrique pour l’Afrique (SBA) ainsi que la fixation de ses coûts de délivrance.

Dans une correspondance en date du 30 octobre 2024, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile demande au directeur général de la police nationale et à celui de la gendarmerie nationale de prendre des dispositions nécessaires afin de procéder à l’installation des stations d’enrôlement à la carte nationale d’identité biométrique sécurisée (Cnibs) par la société concessionnaire Société biométrique pour l’Afrique (SBA) dans les commissariats de police et brigades territoriales de gendarmerie du district de Bamako. La correspondance précise que la société concessionnaire se propose, en plus de l’installation des stations d’enrôlement, de procéder à la formation des éléments qui seront chargés de l’enrôlement à la Cnibs, en vue de sa délivrance dans les commissariats de police et les brigades territoriales de gendarmerie. Toujours dans le cadre de l’opérationnalisation de la Cnibs, l’arrêté n°2024-1922/MSPC-SG du 25 juin 2024 fixe son coût. Ainsi, il ressort de l’arrêté qu’elle coûtera 5000 F CFA à l’intérieur du pays et 8000 F CFA dans les missions diplomatiques et consulaires. Aussi, mentionne le document, le paiement des frais de renouvellement de la Cnibs se fera selon l’une des modalités suivantes : versement bancaire ; paiement par carte bancaire ; paiement par mobile money. A l’image du passeport biométrique, faut-il le préciser, un service premium optionnel d’obtention rapide de la Cnibs dans les 48 h, est mis en place pour les usagers et le coût du service premium est fixé à 11 000 F CFA.

Notons qu’un compte ouvert au nom du Trésor public reçoit les recettes issues de la délivrance de la Cnibs, conformément au contrat de concession.

Boubacar Païtao

