En conférence de presse avant hier mardi, 11 juillet 2023, dans les locaux de la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) son directeur, le Colonel Souleymane Dembélé rassure l’opinion nationale que tout est mis en place par les FAMa pour combler le vide que va laisser la MINUSMA.

Il s’agissait également d’informer l’opinion publique sur la situation sécuritaire courant le mois de juin 2023 dans notre pays.

Dans son intervention, le Directeur de la DIRPA a affirmé que les Forces Armées Maliennes (FAMa) maintiennent la pression sur les Groupes Armés Terroristes (GAT) et disposent de l’initiative sur le terrain avec la recherche, la neutralisation des combattants terroristes et la destruction de leurs sanctuaires dans le cadre de l’Opération « Kélétigui » et du plan « Maliko ».

A ses dires, le mois de juin a été relativement calme, malgré l’attaque de certaines positions qui se sont bien défendues en infligeant des pertes à l’ennemi. ‘’ Le théâtre Centre a été beaucoup plus sollicité par rapport à l’Est et le Sud. Sous la pression des FAMa, les GAT sont en train de faire mouvement vers l’Ouest notamment vers la boucle du Baoulé et se font aussi sentir vers le Sud par des attaques contre les populations en vue de les réduire au silence. Ce qui est évident, c’est que les FAMa montent en puissance, conduisent des opérations en autonome, mais aussi conjointement avec d’autres forces frontalières comme le Burkina Faso’’, a-t-il signalé.

‘’Le début de la campagne agricole, la sécurisation de la reprise des activités ferroviaires, la sécurisation du scrutin référendaire et enfin, la sécurisation de la biennale artistique et culturelle à Mopti sont d’autres motifs de satisfaction » indique le colonel Dembélé.

Parlant des opérations sur le terrain, il a fait savoir que les FAMa ont exécuté des opérations qui ont permis d’atteindre des résultats satisfaisants. Le bilan de ces interventions se résume à la neutralisation de 51 terroristes, l’interpellation de 55 interpellées, la saisie de 02 PK, 21 PM, 07 fusils de chasse et la destruction de 02 VHL et 08 EEI ainsi que 14 opérations aéroportées menées dans les Secteurs de Sévaré, Macina, Nara et Bapho.

‘’ 27 missions de reconnaissances offensives ont eu lieu dans les secteurs de Sévaré, Macina, Nara, Ménaka, Ansongo, Gao, Bandiagara, Boni et Bapho, 15 frappes aériennes, des surveillances de drones dans plusieurs secteurs’’, précise le premier responsable de la DIRPA.

Par ailleurs, il a déclaré que 05 sanctuaires terroristes ont été détruits dans les secteurs de Diabali (Alatona), Boni, Sévaré et Djoura, 51 terroristes neutralisés dans les différentes zones, 55 suspects interpelés dans le secteur de Sévaré, Nara, Ansongo et Ménaka. Avant d’ajouter que 21 AK-47, 02 PKM, 07 fusils de chasse, des chargeurs, d’importantes quantités de munitions, des moyens de communication et divers matériels, ont été récupérés, 08 EEI détruits et 02 Pick-up détruits.

Le colonel Dembélé a rappelé que le Conseil de Sécurité des Nations Unies a mis fin, le 30 juin 2023, à sa mission de stabilisation au Mali. Cette décision fait suite à la demande du 07 juin 2023 par les autorités de la Transition malienne du retrait sans délai de la mission Onusienne au Mali.

Selon le colonel Dembélé, le chef d’Etat-Major Général des Armées a instruit et insisté de sensibiliser les éléments des Forces de Défense et de Sécurité à ne jamais poser des actes ou tenir des propos vis-à-vis de la mission onusienne et de son personnel.

Brehima DIALLOactu

Commentaires via Facebook :