Après la réception de 4 hélicoptères en octobre 2021 par le ministre de la Défense et des Anciens combattants, colonel Sadio Camara, le Président de la transition, colonel Assimi Goïta, a procédé à la remise des clés des appareils au Département chargé de la question.

Au regard de la dégradation de la situation sécuritaire au Mali, les autorités de la transition fondent beaucoup d’espoir sur cette nouvelle acquisition dans la lutte contre le terrorisme. Surtout dans un contexte où l’éventail des choix se rétrécit.

Pour la circonstance, le ministre de la Défense, colonel Sadio Camara, indiquera que le présent événement favorisera la reprise d’une vie normale sur un territoire de nouveau sous le contrôle souverain de l’État. Car, explique-t-il, le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire constitue le premier axe du Plan d’action du Gouvernement présenté par le Premier ministre et validé par le Conseil national de Transition. Pour lui, notre pays traverse une période critique de son histoire, due à l’aggravation et la propagation de la menace sécuritaire conjuguée aux pressions internes et externes. Face à cette situation, se convainc-t-il, « nous devons nous redresser pour remonter la pente. Et redonner à la nation toute sa gloire. Il le faut, où nous seront condamnés à sombrer collectivement dans l’abîme de l’Histoire», a déclaré le ministre Camara. Il appartient aux Maliens de s’unir autour de l’essentiel, de faire front commun contre la barbarie et l’obscurantisme. C’est tous ensemble que nous réussirons la stabilité nécessaire pour remettre cette nation sur la voix de la prospérité et du développement, soulignera-t-il.

Partant, il saluera l’engagement constant du Président de la transition en faveur de la construction d’une armée robuste à même de mener à bien ses missions régaliennes. A l’en croire, le chef de l’Etat a manifesté sa volonté constante pour le renforcement des capacités des Forces armées maliennes (FAMa), à l’amélioration des conditions de vie et de travail, et au réarmement moral des troupes. Les investissements significatifs consentis, poursuivra-t-il, pour l’équipement et les infrastructures n’en sont que la partie visible. Ils témoignent non seulement l’engagement du Président de la transition d’outiller les forces de défense et de sécurité du Mali pour accomplir leurs missions régaliennes, mais aussi prouve éloquemment l’accompagnement et le soutien de la Nation toute entière à son armée.

« À l’issue de l’arrivée des quatre (04) hélicoptères de manœuvre de type Mi-171, les réactions, enthousiastes du peuple malien, exprimaient leur espoir de voir notre armée devenir encore plus conquérante, plus déterminée. Les messages d’encouragement ont prouvé aux militaires que la mère patrie pense à eux, d’autant plus que l’acquisition de ces hélicoptères, des pièces de rechange, ainsi que la formation du personnel navigant et technique, ont été entièrement financés le budget national.

Je souligne qu’il s’agit d’appareils neufs achetés auprès de la société d’État russe en charge de l’exportation de matériels de guerre, dont le contrat a été signé en décembre 2020, pour un montant total de trente-six milliards soixante-dix-sept millions six cent trente-cinq mille (36 077 635 000) francs CFA ».

Faut-il le noter, à la présente cérémonie, le Président de la transition a tenu à effectuer un vol tactique à bord des hélicoptères, avec nos équipages. Ce, afin de leur témoigner son entière confiance, mais aussi pour se rendre compte de la qualité des appareils et apprécier leurs performances.

Requinqué, le ministre Camara rassurera que nos forces suivront cet exemple et mettront tout en œuvre pour exploiter de manière judicieuse et efficace ces engins performants. J’y engage le chef d’état-major des armées ainsi que l’ensemble des chefs militaires et j’y veillerai personnellement, insistera-t-il.

A en croire l’orateur, nos aviateurs sont à pied d’œuvre pour s’approprier leur machine avec l’appui des assistants militaires techniques de l’armée de l’air de la Fédération de Russie. De plus, la constitution de notre capacité interarmées d’assaut héliporté a déjà commencé comme montré ici à travers l’arrivée des groupes des forces spéciales à bord de l’hélicoptère aux côtés du Président de la transition.

Il est à noter que cette capacité a été exploitée il y a quelques semaines lorsqu’un commando a été engagé pour récupérer et exfiltrer les travailleurs chinois pris en otage.

Pour le ministre Camara, «cette capacité additionnelle augmente le champ d’action de notre armée, et lui donne une nouvelle liberté de manœuvre, permettant une plus grande autonomie de nos forces. Sachant que cette remise n’est qu’une étape de plus dans le processus de montée en puissance de nos forces, j’exhorte l’ensemble de nos forces armées maliennes, à redoubler d’efforts pour le renforcement de la cohésion, de l’unité et de la discipline au sein de notre belle institution », conclura le ministre de la Défense.

Oumar KONATE

