Le chef d’état-major de la 5ème Région Militaire, le Lieutenant-Colonel Cheick A. K. DIARRA s’est rendu dans le village d’Acharane, le mercredi 31 juillet 2024, pour distribuer des vivres aux populations qui sont dans le besoin.

Les populations de ladite localité ont aussi bénéficié, durant toute la journée du mardi 30 juillet 2024, des consultations gratuites avec don de médicaments de la part du directeur santé de la 5ème Région Militaire, le Colonel Michel SANGARE et ses hommes.

Etaient également présents à cette Action Civilo-militaire (ACM) le chef d’antenne de la Direction du Service Social des Armées, le Lieutenant Modibo DIARRA et certains officiers de la 5ème Région Militaire.

Le chef de village Abdrahamane Ag MOHAMED a apprécié et salué l’assistance des FAMa à l’endroit des populations : « Tout Acharane vous remercie pour votre présence. Nous vous remercions aussi pour les vivres et les aides dans le domaine sanitaire. Au cours de cette activité médicale, plus de 200 patients ont été consultés et ont aussi reçu des médicaments gratuitement ».

Le directeur de santé de la 5ème RM, le Colonel Michel SANGARE a énuméré les pathologies rencontrées au cours de la consultation à savoir, des cas de paludisme, de lombalgies chroniques, de rhinobronchites, de gastro-entérites et de gastriques. « Nous venons de sauver une dame in extremis qui avait accouché hier. Une patiente non suivie qui se présente dans un tableau d’hyperthermie avec plus de 40°, du palu grave, entre autres. Ils étaient plus de 200 patients à être consultés » a précisé le Colonel SANGARE.

Les actions civilo-militaires (ACM) permettent de renforcer les liens entre les FAMa et les populations. « Nous sommes là ce matin pour apporter une aide aux populations d’Acharane qui sont dans le besoin. Les actions civilo-militaires et les actions médicales envers la population permettent de connaitre la dynamique locale. Nous demandons à la population de rester solidaire et unie derrière son armée » a déclaré le LCL Cheick A. K. SISSOKO

CNE Ibrahim S. MAIGA

