Urgent: le président Bah N’Daw et le premier ministre, Moctar Ouane, arrêtés par des soldats, puis conduits à Kati

Au Mali, à peine la liste du nouveau gouvernement a été dévoilée, des militaires mécontents de la junte qui a renversé le pouvoir du président IBK ont interpellé manu-militari le président de la transition et le chef du gouvernement, le Secrétaire général de la présidence et le nouveau ministre de la défense à Kati. Le premier ministre, Moctar Ouane, a indiqué qu’il a été emmené par contrainte par des soldats chez le Président de la transition après la nomination des membres du nouveau gouvernement. Le mécontentement des militaires fait suite à l’éviction de deux éléments influents de l’ex Comité National pour le Salut du Peuple, le colonel Sadio camara ( ex-ministre de la défense) et le colonel Modibo Kone (ex ministre de la sécurité). Les militaires de rangs proches de ces deux officiers-putschistes ont protesté dans la ville garnison de Kati en bloquant tous les accès du camp Soundjata. Au moment où nous mettons en ligne, le chef de l’État et son premier ministre étaient encore dans mains des militaires mécontents à Kati.

