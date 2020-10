Vidéo dénigrant l’image des FaMa sur les réseaux sociaux : La Dirpa apporte des éclaircissements

Le Directeur général de la Direction de l’information et des Relations Publiques de l’armée (DIRPA), le colonel major Diaran Koné et certains chefs de la hiérarchie militaire, étaient devant la presse, le Vendredi 09 octobre 2020 à la Dirpa afin d’apporter des éclaircissements sur la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux outrageant l’image des forces armées maliennes et tendant à saper le moral des soldats. Le conférencier a apporté un démenti formel et a invité les Maliens à rester vigilants pour ne pas tomber dans le piège des pourfendeurs de nos FaMa en partageant ces fausses vidéos.

Le colonel major Diaran Koné, Directeur général de la Direction de l’Information et des Relations Publiques de l’Armée (DIRPA), a expliqué que la vidéo est montée avec des vieilles images de l’attaque de Bouka Wèrè dans la zone de Diabaly, dans la région de Ségou. Selon lui, à chaque fois que l’armée malienne est en train de glaner des victoires sur l’ennemi, ces genres de vidéos circulent sur les réseaux socieux, dans le seul but de saper le moral de la troupe. « Ceux qui sont derrière cet acte sont, on ne peut en douter, les ennemis du Mali. Ceux qui ne veulent pas le retour de la paix au Mali et qui ne vivent que de ce conflit » déplore-t-il. Le colonel major Koné a rappelé que les forces armées maliennes sont respectueuses des règles du droit international humanitaire et qu’ils ne tomberont jamais dans ce piège qui leur a été tendu par des ennemis de la paix, des ennemis du Mali tout court et que leur objectif est de créer le doute et la panique chez les populations. Aux dires du premier responsable de la DIRPA, à chaque fois que le pays avance vers la paix comme c’est le cas aujourd’hui, ces manœuvres refont surface. Il a rassuré que les FAMa ont compris le jeu et qu’ils ne se laisseront pas piéger. Le directeur de la DIRPA a invité la presse nationale, les organisations faitières de la presse à les aider à lutter contre ces pratiques qui, selon lui, mettent en cause la cohésion sociale et sapent le moral des troupes qui, malgré les difficultés et les contraintes, se battent farouchement au quotidien pour protéger le Mali et les Maliens. Le colonel major Koné a aussi invité les Maliens à ne jamais partager ces genres de vidéos sur leurs pages et soutenir les FAMa qui veillent et continuerons de veiller sur le Mali. « Partager ces images sur les réseaux sociaux revient à faire l’apologie du terrorisme. Les FAMa restent respectueuses des Droits humains et comprennent les visées malveillantes et subversives derrière cette propagande avec les seuls objectifs de les pousser à des actes de représailles contreproductives et contraires à l’éthique et à la morale » défend-il avant de laisser entendre que les FAMA sont déterminées à traquer tout contrevenant à la quiétude des populations dans le respect des droits de l’Homme et que la hiérarchie militaire invite les populations à continuer à accorder leur confiance aux FAMa et à leur apporter tout le soutien indispensable dont ils ont besoin pour mener à bien leur mission.

Moussa Samba Diallo

