1ère édition du festival des communautés de culture Songhay : Du 15 au 17 février 2024 au Palais de la Culture de Bamako

Samedi 6 janvier dans l’après-midi, l’Association des communautés de culture Songhay en mouvement (Ir Ganda) a lancé, au cours d’une conférence de presse organisée au Palais de la Culture, la première édition de son festival. Pour la commission d’organisation, ce festival aura un programme assez riche en découverte des cultures songhay durant quatre jours d’activités, à savoir du 15 au 17 février 2024 au Palais de la Culture Amadou Hampaté Bà.

Pour le Président de la Commission d’organisation, Pr Younous Hameye Dicko, ce festival qui a pour thème « Communauté et résilience pour le Mali », vise à renforcer la cohésion et l’entente entre les communautés songhay, promouvoir la communauté, sa culture et son art à travers le monde. Et d’ajouter qu’elle vise également à promouvoir la cohésion entre tous les Maliens, durement éprouvés par les attaques barbares de terrorisme au centre comme dans le Nord de notre pays.

Par la suite, il a dévoilé que ce festival aura deux volets : un volet festif et un volet scientifique. Le volet festif sera consacré à la danse, la musique, des expositions de la gastronomie songhay, l’animation des stands etc. Quant au volet scientifique, qu’il mettra en avant les débats autour des productions intellectuelles de la langue songhay et la culture des communautés de culture songhay. Selon lui, des délégués venus de l’intérieur et de l’extérieur du Mali participeront à ce festival. Tout cela, indique le Pr Dicko, vise à renforcer davantage les liens entre les fils et filles des communautés songhay. « Donc j’invite tout le monde à se joindre à nous du 15 au 17 février 2024 pour rehausser la culture songhay », a-t-il soutenu. A cet effet, il a précisé que la cérémonie d’ouverture de ce festival aura lieu dans la salle Djeli Baba Sissoko des 3000 places du Palais de la Culture et les autres activités sur la berge du fleuve Niger.

Pour le Président du Comité scientifique, Pr Mohamed Salia Maiga, quatre objets sont assignés au colloque scientifique. A savoir, faire le point des productions intellectuelles sur la langue et la culture des communautés de culture songhay, faire connaitre les enjeux et les défis liés à l’évolution de la langue songhay (écriture et diffusion), identifier et faire connaitre les enjeux et les défis liés à la numérisation de la langue songhay. S’ ajoute, le fait d’identifier et faire connaitre les plateformes numériques de la langue songhay. A ses dires, il y aura 21 communications dont 5 venant du Burkina Faso, du Niger et du Benin, du Canada, des Etats-Unis, de la France. « Les actes du colloque seront mis à la disposition de la bibliothèque universitaire et de certaines facultés concernées par ces questions »,a-t-il souligné.

La marraine de la première édition du Festival de l’Ir Ganda, Mme Haidara Aissata Cissé a, au nom du parrain Mossadeck Bally et à son nom propre, remercié ‘’Ir Ganda’’ pour cette initiative et l’honneur accordé à leurs modestes personnes. « C’est une grande responsabilité et nous l’assumerons à hauteur de souhait »,a-t-elle précisé. Pour elle, Ir Ganda dont elle aussi est membre à part entière, avait une vision d’intégration des peuples, bien avant la création de l’AES (Alliance des Etats du Sahel). Qu’il avait comme leitmotiv de rassembler les enfants du Mali, du Burkina et ceux du Niger. Et de poursuivre que le Mali ne partage pas seulement des frontières avec ces Etats, mais des cultures et des langues qui font que nous sommes une communauté. Et d’ajouter que cet évènement a une grande envergure, sans manquer d’exprimer son optimisme sur sa réussite.

Ainsi donc, l’Association des communautés de culture Songahy convie tout le monde du 15 au 17 février 2024 pour son festival au Palais de la Culture de Bamako.

Adama Tounkara

