Le ministre de l’Artisanat et de la Culture, Ondogoly Guindo, a profité de la 5è édition du Festival AG’NA pour féliciter les initiateurs du festival AG’NA, pour le rôle qu’ils jouent dans le développement de la Culture au Mali, de la paix et de la cohésion nationale.

Après la série d’ateliers d’écriture cinématographique à Bamako, au siège de Walaha, les organisateurs du festival AG’NA se déposés leurs valises dans la cité des Meguetan. Fousseyni Diakité et Many Ansar, les deux directeurs du festival et les siens ont continué avec la tenue des activités : projections de films, formations, conférences débats et concerts.

Vendredi 1er mars, l’honneur revenait au ministre en charge de la Culture, Ondogoly Guindo de présider la cérémonie d’ouverture dudit festival sur l’Ile Déserte. L’événement a marqué la présence des autorités administratives locales, d’ancien ministre, Cheick Oumar Sissoko et d’un autre ancien Premier ministre, Moussa Mara.

En s’adressant au public, le Ministre Guindo a souligné l’importance de l’art et de la culture dans le développement socio-économique du Mali. L’hôte du jour a salué l’initiative du festival AG’NA qui, depuis sa création, s’est imposée comme un rendez-vous incontournable pour les amoureux du cinéma malien et de l’art en général.

Aux dires du ministre, le Festival AG’NA offre une plateforme dynamique pour célébrer la richesse et la diversité du patrimoine culturel malien. « Cet événement annuel continue de jouer un rôle essentiel dans la promotion de la culture et des arts au Mali, renforçant ainsi le lien social et contribuant au développement socio-économique de la région de Koulikoro », a-t-il dit.

L’ouverture de la manifestation a été aussi marqué par La prestation des marionnettistes de Yaya Coulibaly, avec leur performance artistique unique, ont captivé l’attention du public et ajouté une touche de tradition et de folklore à l’événement.

Parallèlement aux spectacles, le ministre et sa délégation ont eu l’occasion d’explorer les stands d’exposition présentant l’artisanat local, notamment des sculptures sur bois, des tissus traditionnels, des bijoux artisanaux et des œuvres d’art contemporain.

AG’NA : des ateliers cinématographiques

La 5è édition du Festival AG’NA à Koulikoro a été bien plus que des concerts sur l’ile Déserte ; c’était une occasion de formation et d’immersion dans le monde du septième art. L’événement a offert une variété d’ateliers de formations ainsi que des projections de films à travers la ville, offrant ainsi une expérience cinématographique complète et enrichissante.

Les ateliers de formations, animés par des experts du domaine cinématographique, tenu à Bamako et à Koulikoro ont couvert un large éventail de sujets. Les participants ont eu l’occasion d’acquérir de nouvelles compétences, d’échanger des idées et de renforcer leurs réseaux dans un environnement stimulant et collaboratif.

Parallèlement aux ateliers, les projections de films ont été organisées dans différents lieux de la ville, offrant ainsi au public l’opportunité de découvrir une sélection diversifiée de films malien et africains. Des longs métrages aux documentaires en passant par les courts métrages, les projections ont mis en lumière la richesse et la diversité du cinéma malien.

Il faut noter qu’en combinant la formation et les projections de films, le Festival AG’NA a créé un environnement propice à l’apprentissage, à la découverte et à l’inspiration. Cette approche a permis de nourrir la créativité des cinéastes tout en stimulant l’intérêt et l’appréciation du public pour le cinéma malien. Grâce à cette initiative, le festival a contribué à renforcer l’industrie cinématographique locale et à promouvoir la culture et l’art au Mali et au-delà.

5é édition du Festival AG’NA : Un trophée remis à Amadou et Mariam

Parmi les événements phares, deux nouvelles initiatives ont particulièrement attendues : la cérémonie des Nianan au CICB et la remise de trophées au meilleur artiste.

La cérémonie des Nianan, s’est déroulée au CICB, en prélude de l’ouverture du festival a été l’occasion de rendre hommage à des figures emblématiques du cinéma malien. Des trophées et des attestations ont été décernés à ces anciens du cinéma, reconnaissant ainsi leur contribution exceptionnelle à l’industrie cinématographique. Pendant le festival, parallèlement, le festival a procédé à la remise de trophée au meilleur artiste, une première dans l’histoire de l’événement. Cette récompense est allée à Amadou et Mariam. Et c’est le ministre Guindo qui s’est chargé de remettre leur distinction.

Festival AG’NA : Des grands concerts enflamment l’ile Déserte, malgré le froid

La 5e édition du festival AG’NA a été marquée par une série de grands concerts sur l’île Déserte, attirant des milliers de spectateurs déterminés malgré le froid nocturne. Les artistes invités ont livré des spectacles envoûtants. Malgré les températures fraîches de la nuit, les festivaliers ont dansé, chanté et célébré dans une ambiance chaleureuse et festive.

Cette série de concerts sur l’ile Déserte a été l’un des moments forts de la 5e édition du festival AG’NA, démontrant la passion et le dévouement du public pour la musique.

A noter que ce festival Ag’na est le Jumelage du Festival Essakane de Tombouctou de Manni Ansar et celui du Ciné Ados de Koulikoro de Fousseiny Diakité.

Yaye Astan Cissé

(envoyée spéciale)

