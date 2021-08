Abidjan : Le marionnettiste Yaya Coulibaly reçoit un trophée

A Abidjan, le maître Marionnettiste Malien Yaya Coulibaly vient de recevoir un trophée, pour ses combats menés dans le domaine de l’art et de la culture en Afrique. Le trophée lui a été remis la semaine dernière, par “Creative Africa” une nouvelle initiative pour la promotion et le développement de la culture en Afrique.

Yaya Coulibaly, l’un des plus grands marionnettistes vivants, est l’héritier d’une tradition séculaire. Avec sa troupe Sogolon, il est un des plus brillants représentants de la culture et des traditions africaines. Nous le découvrons dans sa « maison musée » au milieu de milliers de marionnettes, dans sa vie quotidienne et au travers de ses spectacles magiques. Un film pour rêver et s’abandonner.

Aujourd’hui, Yaya Coulibaly forme de jeunes artistes qui l’appellent « professeur ». Avec ses masques, ses statuettes de bois, sur gaine ou sur tige, qu’il conçoit entièrement et qui peuvent mesurer jusqu’à trois mètres de haut.

H.B.T

Commentaires via Facebook :