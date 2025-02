“Bamako d’hier et d’aujourd’hui” : Une exposition photos de 17 lieux emblématiques présentée par Sébastien Philippe

“Bamako d’hier et d’aujourd’hui” : c’est le thème d’une exposition photos organisées à l’Institut français du Mali par le Franco-Malien Sébastien Philippe. Le vernissage de ladite exposition s’est déroulée le 15 février en présence de nombreux invités dont des diplomates, architectes, artistes…

Architecte de profession, écrivain par passion, Sébastien Philippe fait découvrir durant cette exposition les photos de 17 lieux emblématiques de notre capitale. Une image ancienne et une image récente de chaque œuvre est présentée.

La juxtaposition de ces images montre, selon lui, l’évolution de la Ville des Trois caïmans, avec notamment certains bâtiments aujourd’hui complètement noyés dans le tissu urbain très dense et difficilement visibles, comme le Marché rose ou le Marché à la viande du Dibida. Cette exposition, seconde du genre avait été présentée pour la première fois par Sébastien Philippe en 2014 et avait été préparée dans la foulée de la réflexion sur l’avenir de la capitale malienne. L’auteur a aussi rappelé que son premier ouvrage sur l’histoire de la ville de Bamako, intitulé “Une histoire de Bamako” paraissait en 2009.

“La conclusion de ce livre était assez alarmiste et appelait les autorités à une prise de conscience sur le devenir de la ville. Cette prise de conscience eut lieu et l’année suivante, en 2010, la mairie du district lançait le premier forum sur le développement urbain de Bamako. En 2011 eut lieu un atelier de maîtrise d’œuvre urbaine avec les Ateliers de Cergy-Pontoise, et en 2012, mon agence d’architecture Edificare eut en charge, avec mon confrère Manuel Mora ici présent de passage à Bamako, la réalisation du projet ‘Bamako à l’horizon 2030′” , a-t-il ajouté. Selon lui, ce projet, pour la première fois, envisageait la notion du Grand Bamako et parlait d’intercommunalité, englobant la capitale et ses communes limitrophes. “Ce projet était ambitieux et porteur d’espoirs. Hélas la crise multidimensionnelle que nous subissons depuis cette même année 2012 n’a pas permis de mettre en œuvre ce projet ambitieux, mais une agence d’urbanisme a vu le jour, la réflexion s’est poursuivie, et l’appel d’offre pour l’élaboration du schéma directeur du Grand Bamako vient d’être enfin lancé”, a-t-il déclaré.

Quant à l’exposition, elle présente 17 lieux emblématiques de notre capitale et les images sont pour la plupart tirées de son ouvrage “Bamako, histoire d’une capitale”, paru en 2024 aux éditions Memoria et disponible dans les librairies et autres lieux culturels de la ville.

Cette exposition a été appréciée par de nombreux visiteurs à l’image de l’architecte Manuel Mora qui a salué l’œuvre de son collègue architecte. “J’ai beaucoup apprécié ces constructions emblématiques qui sont dans la ville de Bamako notamment l’architecture néo soudanaise comme les mosquées des Dravé et Touré. Ce sont des images très importantes à conserver pour la mémoire de la ville”, a témoigné M. Mora.

L’exposition photos se poursuivra jusqu’au 28 février 2025 à l’Institut français du Mali et Sébastien Philippe a à son actif plusieurs publications notamment “Une histoire de Bamako” ouvrage publié en 2009, “Ségou une région d’histoire” en 2013, “Koulouba le palais du Mali” en 2017, “Pour l’honneur d’Adèle” en 2018, “Les symboles de la République du Mali” en 2020, “Toubabou Dramane” en 2021, “Figures des artistes du Mali en 2022” et “Bamako histoire d’une capitale” en 2024.

Kassoum Théra

