Cheikh Gaye, secrétaire général du syndicat patronal des agences de voyages et de tourisme du Sénégal. : “Nous devons contribuer au succès de l’organisation de la CAN 2025 Maroc”

Je réitère mes remerciements personnels et aussi ceux de toute la délégation africaine pour l’invitation et aussi l’organisation de ce voyage de familiarisation. Beaucoup d’entre nous s’attendaient à être dépaysés, surpris et enchantés. Leur souhait a été exaucé et bien au-delà.

Merci à l’équipe du Bureau de l’ONMT pour l’Afrique pour sa disponibilité.

Je voudrais vous féliciter d’avoir organisé ce merveilleux voyage professionnel, didactique et inspirant pour nous. Tout s’est bien passé pour nos transferts et les découvertes dans ce magnifique pays.

Je voudrais également qualifier positivement chacun d’entre nous pour sa contribution exceptionnelle. Le travail d’équipe a été remarquable.

Votre coopération et votre engagement personnel ont grandement contribué au succès de ce voyage. Je suis vraiment ravi de faire partie de ce groupe composé par des professionnels du secteur du tourisme.

Continuez ce travail car des défis nous attendent sur le retour sur investissement mais aussi la diversification de nos produits. N’oublions pas que l’ONMT a un grand défi à relever au plan international avec l’organisation de la CAN 2025. Nous devons contribuer au succès de cette organisation

Cher Ahmed, encore une fois j’apprécie vraiment ton professionnalisme. Je ne te remercierai jamais assez pour ton invitation à ce Fam trip”.

Réalisé par El Hadj A.B.HAIDARA depuis Maroc

