Cosmétique : Le henné traditionnel, bien plus qu’un produit de beauté

Connu par beaucoup de personnes pour tatouer les mains et les pieds de la femme, le henné est bon pour les soins du corps et du visage.

Le henné est un arbuste dont les feuilles ont plusieurs bienfaits et servent de colorant naturel. Un produit qui fait aussi partie de la tradition du Mali comme dans beaucoup de pays. En plus de ses différentes vertus, le henné est aussi un arbre pour la protection des mauvais yeux ou encore d’autres sorcelleries. Comme on entend dire souvent que le henné est un arbre du paradis.

Le henné traditionnel communément appelé « Diabi » en bambara est utilisée généralement pour faire le tatouage sur les mains et les pieds des femmes lors des mariages et des baptêmes, mais aussi pendant les fêtes musulmanes. La poudre de henné a d’autres secrets en marge du tatouage. C’est un ingrédient naturel pour les soins du corps utilisé pour le masque et le gommage du corps et du visage pour un joli teint, la pureté de la peau et la brillance du teint.

Quelques mélanges du henné pour le soin du corps pour bien l’illuminer ?

Une cuillerée de la poudre de henné et un citron bien mélangé avec de l’eau sert pour le gommage du visage et donne un teint lumineux et pur.

Le mélange d’une cuillerée de la poudre de henné et un cueilleré du lait en poudre mélangé avec l’eau de rose ou de l’eau est aussi un bon masque pour le soin du visage et des mains.

Le mélange de la poudre de henné du miel pur et du citron avec de l’eau est un bon gommage pour le visage.

Fatoumata Fofana

