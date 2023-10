Démocratisation de l’art : L’acte à la parole

Il y a quelques mois, la jeune journaliste animatrice, Aminata Agaly Yattara, qui a lancé un projet dénommé “Démocratisation de l’art”, qui passe par des formations et des expositions d’œuvres artistiques des jeunes Maliens, tient sa promesse. La semaine dernière, des œuvres d’une dizaine de jeunes formés par ledit projet, ont été présentées lors d’une exposition devant l’école publique fondamentale d’Hamdallaye.

Après avoir formé pendant plusieurs jours, ici à Bamako et à Ségou, plusieurs cohortes de jeunes artistes maliens en coaching et média training à travers le projet “Démocratisation de l’art”, Aminata Agaly a organisé une exposition pour les jeunes formés à Bamako. Ils étaient une dizaine à prendre part à cette activité et ont eu l’occasion de présenter leurs œuvres en public et en présence des femmes et hommes de médias.

Loucmane Diabaté, artistes designer, l’un des bénéficiaires de la formation, a vécu sa première exposition publique et médiatique. “Je suis vraiment content. On me forme et après, on me donne l’occasion d’exposer mon talent artistique. J’en suis juste fier”, a-t-il exprimé. Kadidia Fané qui aussi voyait sa sœur aînée exposer publiquement ses tableaux, n’en revenait pas. Elle dira : “Ma grande sœur a l’habitude d’exposer mais je n’ai jamais eu la chance d’y assister. Aujourd’hui, je la vois devant, moi, je suis fier d’elle”, parlant de Rokia Fané artiste, plasticienne et bénéficiaire de la formation.

“Il faut pérenniser des initiatives pareilles. Elles encouragent les jeunes. Donc il faut qu’il ait du suivi et de l’accompagnement pour ces jeunes. Ça ne doit pas se limiter à ces actions. Il faut accompagner aussi les jeunes à long terme”, a préconisé, Zakariya Cissé, venu suivre son fils Sékou Amadou Cissé, bénéficiaire de la formation et dont les œuvres ont été exposées.

Koureichy Cissé

