La station Total size à la Place Can à ACI 2000, a servi de cadre à l’exposition d’art organisé par Total Mali en partenariat avec le Collectif d’artiste de Badialan, une exposition qui s’est terminée par une remise de chèque de 500 000 FCFA à l’artiste Noumoukè Camara.

-Maliweb.net- Total Mali s’engage à promouvoir l’art et la culture à travers des expositions d’arts dans ses stations-services, une initiative du géant énergétique en collaboration avec le collectif d’artistes et peintres de Badialan. Sous la conduite de leur porte-parole, Amadou Sanogo, le collectif des artistes ont exprimé à travers des œuvres artistiques leur vision de l’entreprise pétrolière et gazière.

Pour l’occasion, ils étaient une dizaine de participants à prendre part à ce projet de Total qui a abouti à l’exposition de 12 œuvres d’art soumises à compétition dont les trois premiers gagnants ont reçu respectivement la somme de 500 000FCFA( 1er) ; 300 000FCFA (2ème ) et 200 000FCFA pour le 3ème.

Comme l’a souligné le Directeur général Afrique de l’ouest de Total, l’entreprise au-delà de ses activités économiques, s’engage également à servir l’intérêt général dans les pays où elle est implantée. Un discours soutenu par son collègue, Adji Gakou, directeur général de Total Mali qui dira « Dans la mise en œuvre de sa RSE, Total privilégie la jeunesse dans les pays où le groupe est implanté car c’est en lui donnant les moyens de se construire et en la sensibilisant aux enjeux de la société qu’elle pourra construire un avenir meilleur ».

Monsieur Gakou n’a pas manqué de citer d’autres initiatives prises par sa société pour accompagner la jeunesse malienne toujours dans le cadre de leur RSE. Et l’organisation de ce vernissage se veut un début de collaboration entre Total et le collectif d’artiste. En effet, selon les responsables de Total, l’objectif du projet est de démocratiser les créations artistiques des jeunes maliens en plus de leur offrir l’opportunité d’aller à la rencontre d’un public nouveau dans des lieux pouvant être considérés comme insolites.

Les expositions ont été effectuées dans 5 stations de Total (Total Place Can, Total Kwamé N’Krumah, Total 2ème Pont Tour d’Afrique et Total Garan City). S’agissant de la cérémonie tenue dans l’enceinte de la station Place Can , elle a enregistré la présence des responsables de Total, celle du représentant du ministre de la jeunesse et celles des invités de marques sans oublier les lauréats de la compétition.

« Total Art » une innovation qui selon le souhait émis par le DG Total Mali, va ‘créer une émulation et une dynamique nouvelle au niveau du mécénat et le soutien à la création artistique de jeunes maliens’. Heureux de l’initiative, les artistes se réjouissent de l’aubaine pour étaler au grand jour leur talent.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :