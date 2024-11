L’édition 2025, la première sous la direction de BlonBa, proposera un programme inédit. Elle donnera du pouvoir au métissage et à la transdisciplinarité des arts pour rendre compte de nos questionnements sur l’état du monde et pour divertir.

Les 16 confréries traditionnelles des masques et marionnettes de Markala, les masques dogons, la compagnie Nama, avec ses géantes, seront ainsi au cœur de créations en lien avec des percussions barra et mbalack, de la chorale, du rap, du slam, du disc-jocking, du conte, de la danse contemporaine, de la mode, de la vidéo, de la photo, de la danse traditionnelle, de la musique électronique et autres performances techniques et artistiques…

L’édition proposera également une exposition des marionnettes de Yaya Coulibaly, une conférence-débat sur la thématique de l’édition sous la modération de Chab Touré et un bal masqué géant, organisé sous forme d’une discothèque géante,

