Festival des communautés de culture songhoy : Du 15 au 17 février 2024 au Palais de la culture

La 1re édition du Festival des communautés de culture Songhoy se tiendra du 15 au 17 février 2024 au Palais de la culture Amadou Hampaté Ba. Le thème de cette édition est “Communion et résilience pour le Mali”. Cette annonce a été faite le samedi 6 janvier 2024 au cours d’une conférence de presse animée par Pr. Younouss Hamèye Dicko, président de la commission d’organisation du festival, qui avait à ses côtés Haïdara Aïssata Cissé dite Chato, marraine du festival.

Selon Pr. Younouss Hamèye Dicko, la 1re édition du Festival des communautés de culture songhay est initiée et organisée par l’Association des communautés de culture songhay en mouvement-Ir ganda et se déroulera à Bamako les 15, 16, 17 février 2024, sur les berges du fleuve Niger.

Cet événement viendra enrichir la panoplie d’événements culturels de la capitale et du Mali. Le Festival sera placé sous le haut patronage du président de la Transition, chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta et sous la présidence du Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga.

Ousmane Issoufi Maïga, président de l’Association des communautés de culture songhay en mouvement-Ir ganda, le bureau exécutif d’Ir ganda et le comité d’organisation du festival présidé par le 1er vice-président Pr. Younouss Hamèye Dicko entendent faire du festival un véritable rendez-vous du donner et du recevoir, du vivre ensemble, de la magnificence de la paix ancrée dans les valeurs ancestrales maliennes.

D’après Pr. Younouss Hamèye Dicko, le thème “Communion et résilience pour le Mali” s’abreuve dans les réalités que vivent les Maliens avec le fléau du terrorisme, les attaques barbares et la conjoncture économique.“Les populations ont été éprouvées par les attaques barbares contre les villes et hameaux, les camps militaires, sur les routes. Parmi ces attaques, celle du bateau «Tombouctou» le 7 septembre 2023 où de paisibles et innocents hommes, femmes et enfants ont été lâchement assassinés. A ce titre, le festival sera un lieu de souvenir, d’hommage pour les victimes civiles et militaires de cette barbarie. Il sera un moment pour prôner le dialogue, la réconciliation nationale, la cohésion sociale.

La culture millénaire de l’espace songhay, forgée sur l’héritage des empires et le brassage harmonieux des populations, le long du fleuve Niger, dans le Sahel ou le Sahara, a laissé un héritage certain au patrimoine national malien. C’est la raison d’être du colloque scientifique international qui se déroulera pendant le festival au Palais de la culture. Il se penchera sur les aspects ethnographiques, anthropologiques, linguistiques et sociologiques, notamment sur la langue et les populations dans leurs diversités.

II regroupera des experts du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Bénin et d’ailleurs. La 1re édition du Festival des Communautés de Culture Songhay sera un moment d’osmose et de convivialité pour les milliers de festivaliers attendus. La cérémonie d’ouverture se déroulera dans la salle Bazoumana Sissoko. Pendant les 3 jours du festival, le menu sera riche, entre autres, en soirées de prestation de groupes musicaux traditionnels et modernes, avec au cœur le folklore Takamba, la démonstration de mets du terroir songhay dans toutes leurs diversités, exposition de stands pour les artisans conférence du colloque scientifique”, a-t-il annoncé. Le président du comité scientifique du colloque, Pr. Mohamed Saliha Maïga, a indiqué que le colloque s’est donné quatre objectifs qui permettront d’assurer la prise en charge des préoccupations majeures de l’espace Songhoy. Ces 4 objectifs visent, entre autres, à faire le point des productions intellectuelles sur la langue et la culture des communautés de culture songhay, faire connaître les enjeux et les défis liés à l’évolution de la langue songhay (écriture et diffusion), identifier et faire connaitre les enjeux et les défis liés à la numérisation de la langue songhay, identifier et faire connaitre les plateformes numériques de la langue songhay.

“Un comité scientifique a été mis en place au sein de la sous-commission scientifique composé essentiellement d’universitaires de notre association et de l’Université des lettres et des sciences humaines. Le comité scientifique a élaboré un appel à communication diffusé sur tous les réseaux du Mali et du reste du monde. C’est le résultat de cet appel à communication qui constitue le substrat de ce que nous avons appelé le volet scientifique et linguistique du festival. Il s’agit d’examiner la dynamique intellectuelle, scientifique et technologique et de l’actualité de la langue songhay au Mali et au-delà des frontières nationales”, a-t-il dit.

La marraine du festival, Haïdara Aïssata Cissé dite Chato a remercié la commission d’organisation de l’avoir choisie comme marraine. Elle a espéré que le festival réussira. Pour cela, elle s’est engagée à rester debout pour relever ce défi.

Siaka Doumbia

