Impact de la Covid19 sur les activités artistiques et culturelles au Mali : La FEDAMA sollicite un agenda pour la reprise de leurs activités

Suite à l’apparition de la pandémie de covid-19 sur le sol malien, le gouvernement du Mali, à l’instar de beaucoup de pays du monde, a adopté des mesures restrictives pour stopper la propagation de cette maladie. Parmi ces mesures figurait la suspension des activités artistiques et culturelles, le 11 mars dernier, conformément à l’interdiction de tout rassemblement de plusieurs personnes. Mais la prolongation de cette mesure semble sérieusement affecter les conditions de vie des artistes dont la survie est étroitement liée. Dans un communiqué publié hier mercredi 10 juin, la FEDAMA, une des organisations regroupant les artistes a sollicité un agenda pour lever progressivement cette restriction.

Dans son communiqué, la FEDAMA a d’abord reconnu l’engagement des plus hautes autorités du Mali à soulager la population malienne en général et la communauté des artistes en particulier en cette période de soudure avec un don de 100 tonnes de vivre à la FEDAMA et l’UAAPREM. Cela, en plus de la subvention des tarifs d’électricité. Une initiative que la FEDAMA a remerciée chaleureusement. Mais cette organisation d’artistes et d’acteurs culturels n’a pas manqué de souligner un manque de gestion de leur secteur durant cette période. Un problème qui s’est aggravéavec l’avènement de la pandémie de covid-19. En effet la FEDAMA rappelle toutes les difficultés auxquelles font face les artistes : « Jusqu’à présent aucun acte concret de mesures d’urgence d’accompagnement du secteur culturel ne nous a été proposé », lit-on dans ce communiqué signé par Alioune Ifra N’Diaye, président de la FEDAMA, avant de n’évoquer également qu’aucun agenda de levée progressive de ces mesures restrictives ne leur a été présenté. Une levée dont cette fédération attend d’ailleurs pour tenir une assemblée d’information afin de déterminer les perspectives de la mise en œuvre de la réorganisation systématique du secteur culturel malien. C’est pourquoi la FEDAMA estime que la reprise de leurs activités se présente comme une nécessité, dans la mesure où c’est leur « survie » qui en dépend. Par ailleurs, les artistes et acteurs culturels précisent dans ce communiqué qu’ils sont toujours disposés à soutenir et accompagner les plus hautes autorités dans ce combat ardent contre la pandémie de la covid-19. Un combat qu’ils ont déjà prouvé par la production gratuitement, sous le label « culture contre coronavirus », plus de 100 œuvres de sensibilisations contre la pandémie, malgré leur perte de revenu. Une initiative qui s’est manifestée, selon le communiqué en musique, théâtre, télévision, danse, dessins animés, poésie, slam, série, etc.

Issa Djiguiba

Commentaires via Facebook :