Promotion de la culture malienne à l’étranger : A quand la mise en place de postes d’attachés culturels?

Comment inonder le monde avec des « Ambassadeurs de la culture malienne » sans des équipes d’attachés culturels pour diffuser le rayonnement de notre culture au-delà de nos frontières?

La promotion de la culture malienne à l’étranger est essentielle pour renforcer les relations culturelles entre le Mali et d’autres pays. Cet état de fait est bien reconnu par Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, S.E. Abdoulaye Diop, qui l’a souligné lors de l’ouverture de la session inaugurale de la réouverture diplomatique du Mali, qui s’est déroulée au Centre Culturel Kôrè de Ségou, le samedi 21 janvier 2023. Il déclarait que son ministère « compte mobiliser toutes les énergies dans le cadre d’une diplomatie rénovée afin de permettre à notre pays de reprendre sa place, toute la place qui est la sienne dans le concert des nations. ». Et le ministre Diop de souligner que « ce dont l’Afrique a besoin n’est pas un ajustement structurel, mais un ajustement culturel ». Et les vrais acteurs de cette mission, ce sont les attachés culturels.

Il est donc important de mettre en place des stratégies efficaces pour atteindre cet objectif. L’un des moyens les plus importants pour opérer cet ajustement culturel, ou promouvoir la culture malienne à l’étranger est la mise en place de postes d’attachés culturels dans les services diplomatiques. C’est dans ce sens que le chef de la diplomatie malienne disait que « la culture, prise dans sa dimension géopolitique est une source d’identité et de cohésion des communautés et des peuples. Elle façonne de ce fait notre perception, notre compréhension et notre positionnement par rapport au monde extérieur dans ses dimensions politiques, diplomatiques, économiques et géostratégiques ».

Les attachés culturels sont des techniciens et des spécialistes du secteur culturel, qui sont chargés de promouvoir la culture malienne auprès des communautés étrangères. Ils sont également chargés de faciliter les échanges culturels entre le Mali et d’autres pays, en respectant la politique culturelle du Mali et en promouvant l’esprit du Mali Nouveau (Mali Koura) auprès de nos ressortissants à l’extérieur.

Les attachés culturels sont des personnes clés pour promouvoir la culture malienne à l’étranger, car ils ont une connaissance approfondie de la culture malienne et de ses aspects les plus importants. Ils peuvent donc identifier les aspects les plus pertinents à promouvoir et les présenter de manière attractive aux communautés étrangères.

En outre, les attachés culturels peuvent établir des relations avec les organisations culturelles et les universités étrangères, ce qui permet de faciliter les échanges culturels et de promouvoir la culture malienne à l’étranger. Ils peuvent également organiser des événements culturels, tels que des expositions d’art, des concerts, des festivals de cinéma et des représentations théâtrales, pour promouvoir la culture malienne auprès des communautés étrangères.

Enfin, l’utilisation des réseaux sociaux et de la technologie moderne peut être un moyen efficace pour les attachés culturels pour diffuser les initiatives visant à renforcer la citoyenneté des Maliens vivant à l’étranger et pour promouvoir la culture malienne auprès des communautés étrangères.

En somme, la mise en place de postes d’attachés culturels dans les services diplomatiques est un élément clé pour promouvoir la culture malienne à l’étranger. Les attachés culturels peuvent identifier les aspects les plus pertinents de la culture malienne à promouvoir, établir des relations avec les organisations culturelles et les universités étrangères, organiser des événements culturels et utiliser les réseaux sociaux et la technologie moderne pour diffuser les initiatives visant à renforcer la citoyenneté des Maliens vivant à l’étranger.

Abréhima GNISSAMA

